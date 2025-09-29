Mahendragarh News: डंपिंग यार्ड के लिए 291 लाख रुपये का टेंडर जारी, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

महेंद्रगढ़ के देवास मार्ग पर कूड़े के ढेर से लोग परेशान थे। हरियाणा सरकार ने 291 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। नगर पालिका डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए एजेंसी हायर करेगी। शहर में प्रतिदिन 11-12 टन कचरा निकलता है। अधिकारी गौरव सांगवान ने बताया कि जल्द ही कंपनी काम शुरू करेगी।

मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। देवास सड़क मार्ग पर बना डंम्पिंग यार्ड में कूडे के बडे-बड़े ढ़ेर लग गए थे। लंबे समय से कूडे का निस्तारण भी नहीं किया जा रहा था। कूडे में उठती दुर्गंध से भी लोग परेशान था। अब 291 लाख रुपये का हरियाणा सरकार द्वारा डंम्पिग यार्ड के लिए टेंडर छोडा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि नगर पालिका की ओर से शहर में डोर टू डोर कूडा कलेक्शन के लिए एजेंसी को हायर किया जाएगा था। नपा की ओर से छह माह के लिए शहर में कूडा कलेक्शन का टेंडर जारी कर दिया था। एजेंसी को छह माह में लगभग 43 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा था।

नगर पालिका की ओर से शहर में सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता हैं। वाहनों के माध्यम से शहर से निकलने वाले कचरे को शहर के देवास रोड स्थित डपिंग यार्ड में एकत्रित किया जाता हैं। बीते 30 अप्रैल को 2023 को डोर टू डोर कूडा कलेक्शन का टेंडर समाप्त हो गया है।

करीब दो साल से शहर में कूड़ा कलेक्शन का टेंडर नहीं हो पाया है। ऐसे में पिछले दिनों नगर पालिका की ओर से शहर में डोर टू डोर कूडा कलेक्शन के लिए एक एजेंसी को हायर किया गया था। पांच फरवरी को एजेंसी की समयावधि समाप्त हो गई थी, लेकिन फाइनेंस कमेटी की बैठक में एजेंसी को एक माह समय बढ़ा दिया गया था।

बता दें कि शहर में कुल 15 वार्ड है। लगभग 10 वाहनों के माध्यम से पूरे शहर से डोर टू डोर कूडा कचरा एकत्रित करना होता है। वर्तमान में नगर पालिका के पांच टैंपो तथा तीन ट्रैक्टर से पूरे शहर का कचरा कलेक्शन किया जाता हैं।