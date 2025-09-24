रेवाड़ी में सिटी बस सेवा बहाली की मांग, जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दस साल से बंद पड़ी सिटी बस सेवा को बहाल करने की मांग उठ रही है। ऑटो-रिक्शा की भरमार से जाम और प्रदूषण बढ़ रहा है साथ ही किराया भी अधिक है। सामाजिक संगठनों ने मांग उठाई है पर राजनीतिक कारणों से ध्यान नहीं दिया गया।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल रेवाड़ी जिले में पिछले दस साल से बंद पड़ी सिटी बस सेवा को बहाल किया जाना चाहिए। सिटी बस सेवा न होने से रेवाड़ी में ऑटोरिक्शा की भरमार के कारण न केवल जाम की समस्या होती है, बल्कि उनके धुएं से प्रदूषण भी फैलता है। अत्यधिक किराया भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है।
सामाजिक संगठनों ने समय-समय पर इस संबंध में मांग उठाई है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते जनप्रतिनिधि इसे नजरअंदाज करते रहे हैं। कभी छोटी रही यह समस्या अब शहर के लिए गंभीर हो गई है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण दस साल पहले सिटी बस सेवा को अचानक बंद कर दिया गया था, जबकि यह लाभदायक थी।
दैनिक जागरण ने सोमवार से मंगलवार तक तीन दिवसीय अभियान चलाकर लोगों से सिटी बस सेवा पर चर्चा की। लोगों का कहना है कि अगर सिटी बस सेवा शुरू हो जाए, तो न केवल शहर में सीमित संख्या में ऑटोरिक्शा चलेंगे, बल्कि इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। साथ ही ऑटो चालकों द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने किराए पर भी अंकुश लगेगा।
अगर शहर में सिटी बस सेवा शुरू हो जाती है, तो निस्संदेह जनता को इसका लाभ होगा। इससे न केवल ऑटो चालकों द्वारा मनमाने किराए की समस्या पर अंकुश लगेगा, बल्कि शहर में प्रदूषण की समस्या पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा।
- एडवोकेट प्रताप सिंह, सेक्टर 3
शहर में सिटी बस सेवा शुरू होने से सर्कुलर रोड पर रोज़ाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। ऑटो चालक सवारियों को बैठाने के लिए अपनी गाड़ियाँ बेतरतीब ढंग से रोक देते हैं, जिससे जाम लग जाता है। सिटी बस सेवा शुरू होने से मनमाने किराए की समस्या भी कम होगी।
- उमेश भारद्वाज, बास सीताबाड़ी मोहल्ला, रेवाड़ी
करीब दस साल पहले रोडवेज़ द्वारा सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, जिससे आम जनता को फ़ायदा हुआ था। रोडवेज को आर्थिक फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे बंद कर दिया गया। अगर सिटी बस सेवा फिर से शुरू होती है, तो लोगों को फ़ायदा होगा।
- कर्मवीर सोनी, कंपनी बाग
सर्कुलर रोड पर दिन भर सैकड़ों ऑटो-रिक्शा और बड़ी संख्या में निजी वाहन चलते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण होता है। सिटी बस सेवा के फिर से शुरू होने से सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में काफी कमी आएगी।
- नितेश, लियो चौक
