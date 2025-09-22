Bulldozer Action: रेवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ तगड़ा एक्शन, सामान जब्त और रेहड़ियां को हटाया

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में नगर परिषद की ओर से रविवार को नाइवाली चौक स्थित सब्जी मंडी में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में एक दर्जन से अधिक रेहडियों को हटवाकर सामान जब्त किया।

नप की कार्यवाही को देखकर अनेक रेहड़ी संचालक व फड लगाने वाले भागते नजर आए। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि सब्जी मंडी में लगाई जा रही दर्जनों रेहडी संचालकों की वजह से दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। शाम को बची हुई सब्जी व अन्य सामान को रोड पर ही डालकर चले जाते है। इससे गंदगी भी फैल रही थी। रेहड़ी वालों को कई बार समझाया भी गया है। इसी के मद्देनजर नप की ओर से यह अभियान चलाया। अभियान के बाद मंडी की सड़कें साफ-सुथरी नजर आने लगी है। अधिकारियों ने कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।