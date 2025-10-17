Language
    VIDEO: रेवाड़ी में तीन दिन में दूसरी बार तेंदुआ दिखने से दहशत, वन विभाग का ऑपरेशन शुरू

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:57 PM (IST)

    रेवाड़ी के बावल स्थित राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार रात फिर तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। सीसीटीवी में कैद होने के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कॉलेज परिसर में जाल लगाया गया है। सुरक्षा के चलते रात्रिकालीन गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के बावल स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर में शुक्रवार रात को एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है।

    गौरतलब है कि तेंदुआ इससे तीन दिन पहले भी महाविद्यालय परिसर में देखा गया था, जिसके बाद वन विभाग द्वारा सतर्कता बरती जा रही थी। शुक्रवार रात को सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ के दिखाई देने के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मौके पर दो वनकर्मी तैनात हैं और तेंदुए को पकड़ने के लिए महाविद्यालय परिसर में विशेष जाल भी लगाया गया है।

    वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुआ संभवतः आसपास के किसी जंगल या खेतों से भटककर यहां आ गया है। हालांकि, अभी तक किसी जान-माल की हानि की सूचना नहीं है, लेकिन छात्रों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज प्रशासन ने आगामी आदेश तक रात्रिकालीन गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

    वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और तेंदुआ दिखने की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचित करें। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्द ही तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

