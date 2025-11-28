Language
    रेवाड़ीवालों को जैसलमेर एक्सप्रेस का तोहफा, शुभारंभ से टाइमिंग और स्टॉपेज तक एक क्लिक में सबकुछ

    By Gyan Prasad Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जैसलमेर एक्सप्रेस नामक नई रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जैसलमेर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी होगी और प्रतिदिन चलेगी।

    जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। शनिवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्ण और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

    उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर- शकूरबस्ती (दिल्ली) जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा के आरंभ होने से रेवाड़ी से आवागमन करने वाले यात्रियों को लाभ होगा। यह रेलगाड़ी प्रतिदिन संचालित होगी।

    जैसलमेर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जैसलमेर विधायक छोटूसिंह, बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे।

    उन्होंने बताया कि जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) एक तरफा उद्घाटन स्पेशल एक्सप्रेस रेलसेवा 29 नवंबर शनिवार को सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर जैसलमेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह साढ़े चार बजे दिल्ली के शकूरबस्ती पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में आशापुरा गोमट, रामदेवरा, फलौदी, मारवाड लोहावट, ओसियां, जोधपुर, मेडता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाडी, गुरुग्राम व दिल्ली छावनी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

    इसके बाद नियमित रेलसेवा गाड़ी संख्या 12249 दिल्ली शकूरबस्ती-जैसलमेर प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा एक दिसंबर से शाम पांच बजकर 10 मिनट पर रवाना होकर अगले दिन सुबह नौ बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12250, जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा दो दिसंबर से जैसलमेर से प्रतिदिन शाम पांच बजे चलकर अगले दिन सुबह साढ़े नौ बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।

    यह रेलसेवा मार्ग में दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मरवाड़ लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुर गोमट स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

    इस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा में एक प्रथम वातानुकूलीन, एक द्वितीय वातानुकूलीन, दो तृतीय वातानुकूलीन छह द्वितीय द्वितीय शयनयान, चार साधारण श्रेणी, एक पावरकार व एक गार्ड डिब्बों सहित कुल 16 डिब्बे होंगे।

     