Rewari News: बिस्कुट में मक्खी मिलने का मामला कोर्ट पहुंचा, अदालत ने कंपनी पर लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में जिला उपभोक्ता न्यायालय ने एक नामी कंपनी के बिस्कुट में मक्खी मिलने पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करनी पड़ेगी। दरअसल, रेवाड़ी के रहने वाले रमन कुमार ने 12 मार्च 2024 को शहर के एक मॉल से पारले- कंपनी का बिस्कुट के साथ अन्य जरूरी सामान खरीद किया था। खरीदे हुए बिस्कुट को घर लेकर जाने बाद चाय के साथ खाने के लिए खोला गया तो, देखा कि एक बिस्कुट में मक्खी है। गहराई से देखने पर स्पष्ट लग रहा था कि बिस्कुट को बनाते समय मैटेरियल में ही मक्खी आ गई जो बिस्कुट बनाने की मशीन की डाई के साथ बिस्कुट में सेट हो गई।

इसके बाद 14 मार्च 2024 को मॉल व बिस्कुट कंपनी के जिला उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। कोर्ट में तीनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी। मॉल की ओर से अपना पक्ष रखते हुए गया कि कंपनी की ओर से सील पैक बिस्कुट आते है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है।