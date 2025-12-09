Language
    ब्लैक फिल्म लगे 13 वाहनों के काटे चालान, रेवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस के एक्शन से मचा हड़कंप

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    रेवाड़ी में सड़क किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं, जिससे यातायात पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने रॉन्ग साइड खड़े और ब्लैक फिल्म लगे 13 वाहनों ...और पढ़ें

    बलवंत सिंह, प्रभारी, शहर यातायात। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में रोड किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। ऐसे वाहन चालकाें को जागरूक करने के साथ ही चालान भी काटे जा रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

    सोमवार को यातायात पुलिस ने दैनिक जागरण टीम के साथ हाईवे सहित शहर की सड़कों पर रॉन्ग साइड खड़े एवं ब्लैक फिल्म लगे 13 वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान पुलिस टीम ने वाहन चालकों को रोड किनारे गलत तरीके से खड़े वाहनों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया।

    दरअसल, शहर के ब्लैक फिल्म लगे वाहनों का आवागमन ज्यादा हो गया है। इसके अलावा रोड किनारे वाहनों को खड़ा करने वाले पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इन पर कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस की ओर से अभियान शुरू कर दिया गया है।

    जिले में कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरे की वजह से रोड किनारे खड़े वाहन दिखाई नहीं देते, जो हादसों का कारण बनते है। ऐसे वाहन चालकों को यातायात पुलिस की ओर से जागरूक भी किया जाता है। पुलिस ने जिले की सड़कों पर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाकर वाहनों के कागजात जांचने के साथ ही चालान कर जुर्माना लगाया है।

    वाहन चालकों को जागरूक करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कोहरे का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले, ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालकों को सुरक्षित सफर के लिए जागरूक कर रही है और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध एक्शन ले रही है। ओवरलोड करने वालों, फिटनेस सर्टिफिकेट न होने वालों और गाड़ी की बाडी के बाहर सामान ले जाने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा।

    कोहरे में रोड किनारे गलत तरीके से खड़े वाहन हादसों का कारण बन सकते है। इसलिए पुलिस की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा वाहन चालक कारें को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि कोहरे में हादसों को रोका जा सके। - बलवंत सिंह, प्रभारी, शहर यातायात पुलिस