    रंगदारी का अनोखा मामला: बुलेट समेत दो बाइक फूंककर मांगे एक लाख, बदमाश बोले- यह तो सिर्फ ट्रेलर है

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    हरियाणा के रेवाड़ी में रंगदारी का एक अजीब मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक बुलेट समेत दो बाइकें जलाकर एक लाख रुपये की मांग की है। उन्होंने पीड़ित को धमकी देते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के मोहल्ला छीपटवाड़ा में बदमाशों ने रंगदारी वसूलने के लिए न केवल एक शख्स की बुलेट और अपाचे बाइक ज्वलनशील पदार्थ डालकर फूंक दी, बल्कि उसके पास काल कर एक लाख की रंगदारी भी मांगी।

    बताया कि कॉल करने वाले बदमाश ने कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर है। अगर रंगदारी की रकम नहीं दी तो अंजाम भुगतना होगा। बाइक फूंकने की वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक फूंक कर इस प्रकार रंगदारी मांगने की जिले में यह पहली घटना है। शहर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दरअसल, पीड़ित चेतराम सैनी शहर के मोहल्ला छीपटवाड़ा में रहने वाले है। रोजाना की तरह दोपहर के समय उनकी अपाचे और बुलेट बाइक घर के बाहर खड़ी थी। तभी दो बदमाश घर के पास पहुंचे। एक बदमाश ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लिया हुआ था, जिसने दोनों बाइकों पर उसे डाल दिया। इसके बाद दूसरे आरोपित ने बाइक में आग लगा दी। सीसीटवी फुटेज में भी आरोपित बाइक फूंकने की वारदात को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं।

    चेतराम सैनी ने बताया कि इस वारदात के कुछ मिनट बाद ही उनके पास एक अनजान नंबर से काल आई। काल करने वाले ने कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर था। एक लाख नहीं दिए तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। चेतराम ने जगन गेट चौकी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।

    शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि चेतराम ने शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। बाइक में आग लगाने के अलावा पीड़ित ने एक लाख रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है।