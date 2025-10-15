दिल्ली पुलिस ने पकड़ा अवैध पटाखों का जखीरा, गिरफ्तार हुए सप्लायर ने पूछताछ में खोले बड़े राज

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपित की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने 67 किलो अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपित लंबे समय से इलाके में अवैध रूप से पटाखों की आपूर्ति कर रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोहिणी जिले के एसीपी (ऑपरेशन) ईश्वर सिंह के निर्देशन और इंस्पेक्टर अमित दहिया (इंचार्ज स्पेशल स्टाफ) की अगुवाई में एक टीम गठित की गई थी। टीम को त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों, विस्फोटक और प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी क्रम में टीम को 13 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली कि अमन विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर-20, रोहिणी में एक व्यक्ति अवैध पटाखों का भंडारण और बिक्री कर रहा है।

सूचना के आधार पर टीम ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर एक संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 67 किलोग्राम पटाखे, विस्फोटक और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। आरोपित की पहचान राजकुमार उर्फ राजू (53) के रूप में हुई है। जो रोहिणी सेक्टर-20 का रहने वाला है।