    दिल्ली पुलिस ने पकड़ा अवैध पटाखों का जखीरा, गिरफ्तार हुए सप्लायर ने पूछताछ में खोले बड़े राज

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने एक सप्लायर को 67 किलो अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित राजकुमार उर्फ राजू, अमन विहार इलाके में अवैध रूप से पटाखे बेच रहा था। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपित की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने 67 किलो अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपित लंबे समय से इलाके में अवैध रूप से पटाखों की आपूर्ति कर रहा था।

    रोहिणी जिले के एसीपी (ऑपरेशन) ईश्वर सिंह के निर्देशन और इंस्पेक्टर अमित दहिया (इंचार्ज स्पेशल स्टाफ) की अगुवाई में एक टीम गठित की गई थी। टीम को त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों, विस्फोटक और प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी क्रम में टीम को 13 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली कि अमन विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर-20, रोहिणी में एक व्यक्ति अवैध पटाखों का भंडारण और बिक्री कर रहा है।

    सूचना के आधार पर टीम ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर एक संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 67 किलोग्राम पटाखे, विस्फोटक और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। आरोपित की पहचान राजकुमार उर्फ राजू (53) के रूप में हुई है। जो रोहिणी सेक्टर-20 का रहने वाला है।

    पुलिस ने मौके से बरामद सामग्री को जब्त कर अमन विहार थाना पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह आसपास के इलाकों में छोटे दुकानदारों को अवैध पटाखे बेचता था।

    पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसे यह विस्फोटक सामग्री कहां से मिली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दीपावली और अन्य त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।