एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर मार्केट में पानी की किल्लत, 15 हजार से ज्यादा दुकानदार परेशान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस में पिछले एक हफ्ते से एक हफ्ते से पानी की किल्लत बनी हुई है। निजी टैंकरों से पानी की आपूर्ति बंद होने के बाद से सभी टावर्स में पेयजल संकट गहरा चुका है, जिससे व्यापारी, कर्मचारी और ग्राहक परेशान हैं।

व्यापारी छोटे टैंकर मंगवाकर काम चला रहे हैं, लेकिन इससे आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। खपत के मुताबिक पानी की उपलब्धता नहीं होने से व्यापारियों के आगे गंभीर परेशानी हुई है और उनका कहना है कि हालात यही रहे तो जल्द मार्केट बंद होने की कगार पर होगा।

दरअसल, नेहरू प्लेस की व्यवसायिक इमारतों में जल बोर्ड से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से व्यवसायी पूरी तरह निजी टैंकरों पर ही निर्भर हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से हाल ही में निजी टैंकरों पर प्रतिबंध लगने के बाद से मार्केट में पानी की परेशानी हो चुकी है।

ऑल नेहरू प्लेस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, जल मंत्री, डीडीए कमिश्नर, दिल्ली जल बोर्ड सहित तमाम अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। इसमें बताया है कि निजी टैंकरों पर प्रतिबंध से त्योहारी सीजन में व्यापारी, कर्मचारी और ग्राहक पीने के पानी, स्वच्छता और सेनिटेशन सुविधाओं से जूझ रहे हैं। नियमित आपूर्ति बहाल होने तक नेहरू प्लेस में सरकारी टैंकरों की तत्काल व्यवस्था करने की मांग की गई है।

15 हजार से ज्यादा दुकानें हैं मार्केट में नेहरू प्लेस में कुल 110 टावर हैं, जिनमें 15 हजार से ज्यादा व्यवसायिक दुकानें व कार्यालय हैं। इनमें करीब डेढ लाख व्यवसायी व कर्मचारी कार्यरत हैं। मार्केट में दिल्ली जल बोर्ड से नियमित आपूर्ति नहीं होने पर निजी टैंकरों पर निर्भरता है। सभी टावर्स ने अंडरग्राउंड टैंकर बनाए हुए हैं, जहां टैंकर मंगवाकर पानी भरा जाता है। पिछले एक हफ्ते से ये टैंकर नहीं पहुंचने से अंडरग्राउंड टैंक का रिजर्व पानी भी खत्म हो चुका है।