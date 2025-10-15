दिल्ली में पेड़ कटाई मामले में एनजीटी का बड़ा फैसला, डीसीएफ को दिए कार्रवाई के निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में महरौली रोड स्थित एसटीसी हाउसिंग कॉलोनी में अवैध रूप से पेड़ काटने और काट-छांट करने के खिलाफ दायर की गई याचिका का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निपटारा कर दिया। वहीं, सुनवाई के दौरान प्रति पेड़ एक लाख रुपये जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि एमसी मेहता बनाम भारत सरकार मामले की परिस्थितियों से इस मामले की समानता स्पष्ट नहीं है।

वहीं, एनजीटी ने डीसीएफ (दक्षिण) को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरणीय मुआवजे पर निर्णय नहीं दिया गया क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले में पक्षकार नहीं था।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में डीबीसी हड़ताल पर महापौर ने उठाया अहम कदम, 11 सदस्यीय समिति गठित इस दौरान एनजीटी ने उप वन संरक्षक (दक्षिण) की रिपोर्ट काे रिकॉर्ड पर लिया। रिपोर्ट में 17 पेड़ों की अवैध कटाई और 10 पेड़ों की भारी छंटाई की पुष्टि की गई। वहीं, दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने एनजीटी को सूचित किया कि इस मामले में मालवीय नगर थाने में प्राथमिकी हुई थी और मामले की जांच जारी है।