50 सवारियों से भरी डबल डेकर बस पलवल-अलीगढ़ रोड पर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से लगी आग- सभी यात्री बाल-बाल बचे

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल-अलीगढ़ रोड पर 50 सवारियों से भरी डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। कुछ मिनट के भीतर ही बस पूरी तरह आग का गोला बन गई। हालांकि आग की मामूली लपटें और धुआं उठता देख आनन-फानन में बस में सवार यात्रियों को पहले ही सुरक्षित उतार लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।

यह बस नूंह जिले के खोरी बैरियर से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रही थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शाॅर्ट सर्किट बताया लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस की डिग्गी में पोटाश जैसी कोई वस्तु रखी थी, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई।

दरअसल, शुक्रवार की रात 50 सवारियों से भरी डबल डेकर बस खोरी बैरियर से बलिया के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में करीब 10 बजे पलवल अलीगढ़ रोड पर स्थित चांदहट गांव के बस की एक खाली सीट से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया।

इससे बस में मौजूद सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ देर में ही बस से आग की तेज लपटें उठती हुई नजर आई और बस पूरी तरह खाक हो गई। बस की डिग्गी में यात्रियों का काफी सामान था।

कुछ सामान तो लोगों ने आग के बीच ही बाहर निकाल लिया। लेकिन काफी यात्रियों को सामान निकालने का मौका ही नहीं मिला। सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों मौके पर भी पहुंची लेकिन तब तक बस पूरी तरह राख हो चुकी थी। कुछ देर बाद बस में मौजूद सवारियों को दूसरे वाहनों के जरिये गंतव्य पर पहुंचाया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चालक व परिचालक उन्हें नहीं मिले।