    रेवाड़ी में खुले में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं, NGT की सख्ती के चलते भुगतना पड़ेगा जुर्माना

    By Gobind Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    धारूहेड़ा नगरपालिका ने स्वच्छता के लिए सख्त कदम उठाए हैं। खुले में कचरा फेंकने पर अब जुर्माना लगेगा। शहर में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पार्षद सुमित्रा मुकदम ने भी लोगों से कूड़ा न फेंकने की अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टीमें गश्त करेंगी और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाएंगी।

    नगरपालिका ने की सख्ती; भुगतना पड़ेगा इतना जुर्माना

    जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नगरपालिका ने सख्त कदम उठाया है। खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर अब कार्रवाई होगी।

    जगह-जगह सूचना के पंफ्लेट लगाए गए है। जिनमें कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का बात कही गई है। जागरूकता व सूचना के लिए नगरपालिका प्रशासन ने शहर के प्रमुख स्थलों, गलियों और कूड़ा फेंकने वाले स्थायी स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं।

    जिन पर साफ-साफ लिखा है कि एजीटी के आदेशानुसार कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगरपालिका अधिकारियों ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कई लोग खुले में कूड़ा डालने की आदत नहीं छोड़ रहे है। वार्ड एक की पार्षद सुमित्रा मुकदम ने अपने वार्ड में मुनादी करवाते हुए सेक्टर के लोगों से कूड़ा नहीं फेंकने की अपील की है।

    स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह अभियान पूरे शहर में चलाया जा रहा है। नगर पालिका की टीमें सुबह और शाम गश्त करेंगी ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में कूड़ा न फेंके। कूड़ा फेंकने वाले पर पहली बार पांच हजार तथा दूसरी 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।


    सुमित, नपा सचिव धारूहेड़ा