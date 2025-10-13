रेवाड़ी में खुले में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं, NGT की सख्ती के चलते भुगतना पड़ेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, धारूहेड़ा। स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने और लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नगरपालिका ने सख्त कदम उठाया है। खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर अब कार्रवाई होगी।

जगह-जगह सूचना के पंफ्लेट लगाए गए है। जिनमें कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का बात कही गई है। जागरूकता व सूचना के लिए नगरपालिका प्रशासन ने शहर के प्रमुख स्थलों, गलियों और कूड़ा फेंकने वाले स्थायी स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं।