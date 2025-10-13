अवैध पटाखों का जखीरा देख दंग रह गई पुलिस, रेवाड़ी में बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर थाना पुलिस ने रविवार रात को मोहल्ला कायस्थ वाडा व सैयद सराय में एक मकान व दो दुकानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखों बरामद किए है। कार्रवाई के दौरान पुलिस करीब चार लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस की कार्रवाई से अन्य पटाखा विक्रेताओं में हडकंप मच गया। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में भी लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर थाना के जांच अधिकारी एएसआई स्नेश कुमार ने बताया कि रात को जानकारी मिली कि मोहल्ला कायस्थ वाडा और सैयद सराय में कुछ दुकानदार अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बिक्री कर रहे है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर एक लाख से अधिक रुपये के पटाखें बरामद किए। तीन लाख निन्यानबे हजार पांच सौ रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। छापामार कार्रवाई की सूचना के बाद अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।