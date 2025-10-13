Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अवैध पटाखों का जखीरा देख दंग रह गई पुलिस, रेवाड़ी में बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने कायस्थ वाडा और सैयद सराय में अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई की। एक मकान और दो दुकानों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों में है। पुलिस ने मौके से करीब चार लाख रुपये की नकदी भी जब्त की और दो लोगों को हिरासत में लिया। ये दुकानदार व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी करते थे। पुलिस वॉट्सएप ग्रुपों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर थाना पुलिस ने रविवार रात को मोहल्ला कायस्थ वाडा व सैयद सराय में एक मकान व दो दुकानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखों बरामद किए है। कार्रवाई के दौरान पुलिस करीब चार लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस की कार्रवाई से अन्य पटाखा विक्रेताओं में हडकंप मच गया। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में भी लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर थाना के जांच अधिकारी एएसआई स्नेश कुमार ने बताया कि रात को जानकारी मिली कि मोहल्ला कायस्थ वाडा और सैयद सराय में कुछ दुकानदार अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बिक्री कर रहे है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर एक लाख से अधिक रुपये के पटाखें बरामद किए। तीन लाख निन्यानबे हजार पांच सौ रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। छापामार कार्रवाई की सूचना के बाद अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

    बता दें कि ये दुकानदार वॉट्सएप के माध्यम से पटाखों का ऑर्डर लेकर होम डिलिवरी करते थे। शहर में एक दर्जन से अधिक वॉट्सएप ग्रुप संचालित है। पुलिस ऐसे सभी वाट्सअप ग्रुपों की डिटेल एकत्रित कर रही है। जल्द ही इनके एडमिन पर भी कार्रवाई हो सकती है। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर कई मोहल्लों में भी पटाखों की अवैध बिक्री की जा रही है। इसके अलावा बावल, धारूहेड़ा व कोसली में अवैध पटाखों की बिक्री जोरों पर है।