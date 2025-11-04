Rewari News: 'मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना...', BSC की छात्रा ने होटल में फांसी लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के एक होटल में दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाली युवती ने सोमवार रात को होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड भी बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, राजस्थान के झुंझुनूं की रहने वाली करीब 20 वर्षीय निकिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वह दिल्ली में ही किराए के मकान में रहती थी। सोमवार को करीब तीन बजे वह शहर के शहर थाना के समीप एक होटल में ठहरी थी।