Rewari News: 'मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना...', BSC की छात्रा ने होटल में फांसी लगाकर दी जान
रेवाड़ी के एक होटल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की छात्रा निकिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने माता-पिता से माफी मांगी और भविष्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। निकिता राजस्थान के झुंझुनूं की रहने वाली थी और दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के एक होटल में दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाली युवती ने सोमवार रात को होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड भी बरामद किया है, जिसमें लिखा है कि मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना।
जानकारी के अनुसार, राजस्थान के झुंझुनूं की रहने वाली करीब 20 वर्षीय निकिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वह दिल्ली में ही किराए के मकान में रहती थी। सोमवार को करीब तीन बजे वह शहर के शहर थाना के समीप एक होटल में ठहरी थी।
मंगलवार को 11 बजे तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो होटल के कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवती पंखे के हुक में फंदे पर लटकी हुई थी। कुर्सी पर चढ़कर फंदा लगाया गया था।
यह भी पढ़ें- रेवाड़ी में लग्न समारोह में डीजे पर नाचते युवकों को टोका तो चला दी गोली, युवक की मौत
पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर जिला अस्पताल में पहुंचाया दिया। पुलिस ने कमरे में बिस्तर पर एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें युवती ने अपने माता-पिता को संबोधित करते हुए लिखा है कि मुझे माफ करना। मैं भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रही। आगे क्या करूं। मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी। इसके लिए मैंने रेवाड़ी का होटल चुना है। पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचना दे दी है। मामले की जांच शुरू कर दी है। सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की पेंट पहनी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।