    रेवाड़ी में लग्न समारोह में डीजे पर नाचते युवकों को टोका तो चला दी गोली, युवक की मौत

    By Pritam Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:36 PM (IST)

    रेवाड़ी में एक विवाह समारोह के दौरान डीजे पर नाच रहे युवकों को रोकने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रामपुरा थाना क्षेत्र के गांव पीथडावास में शुक्रवार रात करीब 10 बजे एक लग्न समारोह के दौरान तेज ध्वनि संगीत (डीजे) पर नाचते समय हर्ष फायरिंग करने से रोकने पर गुस्साए युवकों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए। सूचना के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

    शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन काे सौंप दिया है। दूसरी ओर से पुलिस की कई टीमें गठित होने के बाद भी घटना के बीस घंटे बाद भी आरोपितों का सुराग नहीं लगा सकी है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपितों के पास अवैध हथियार कहां से पहुंच रहे है। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है।

    जानकारी के अनुसार गांव पीथड़ावास में शुक्रवार को एक लग्न समारोह का कार्यक्रम था। रात करीब 10 बजे समारोह में तेज ध्वनि संगीत (डीजे) पर कुछ युवक नाचते हुए गाली-गलौच करने के साथ ही हवाई फायरिंग कर रहे थे। समारोह में आए गांव बधराना के रहने वाले करीब 30 वर्षीय इंद्रजीत ने तेज ध्वनि संगीत (डीजे) पर नाचते समय हवाई फायर कर रहे मनेठी के रहने वाले राहुल व मोनी,पंडित च फिल्मी सुंदरोज को टोका दिया।

    इसके बाद वहां विवाद बढ़ गया। गुस्साएं युवकों ने इंद्रजीत को गोली मार दी। एक गोली इंद्रजीत की गर्दन में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डीएसपी पवन कुमार, रामपुर थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमें भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    वहीं, शनिवार सुबह गुस्साए स्वजन ने शहर के गोपाल देव चौक पर रामपुरा थाना के बाहर जाम लगा दिया। करीब आधा घंटा लगाए जाम को बाद पुलिस अधिकारियों के के समझाने के बाद खोला दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाबद स्वजन को सौंप दिया है। आरोपितों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    चार साल पहले शादी हुई, एक बेटी

    इंद्रजीत मोटर पंखे का मिस्त्री था। वह दो भाई थे। इंद्रजीत बड़ा था। उसका छोटा भाई सेना में है। इंद्रजीत की चार साल पहले ही शादी हुई थी। एक तीन साल की बेटी है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।

    प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी कहासुनी से जुड़ा प्रतीत होता है। घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया गया है। स्वजन की शिकायत पर राहुल, मोनी, पंडित फिल्मी सुंदरोज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।

    -पवन कुमार, डीएसपी

