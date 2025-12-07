Language
    Delhi Blast: पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त में सख्ती, पुलिस ने पेपर वेरिफिकेशन किया अनिवार्य; 50+ प्वाइंट्स पर नजर

    By Pritam Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त में सख्ती करते हुए पेपर वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। शहर के 50 प्वाइंट्स पर निगरानी रखी जा रही है ताकि ...और पढ़ें

    एआई निर्मित प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली के लालकिला के समीप हुए विस्फोट में इस्तेमाल की गई पुरानी कार के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस अलर्ट व खुफिया तंत्र ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जिले में पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त करने वालों पर निगरानी के साथ ही गाड़ियाें के रिकाॅर्ड को मेनटेन को लेकर पुलिस व परिवहन विभाग काफी सख्त नजर आने लगा है। शहर सहित जिलेभर में 50 से अधिक प्वाइंट है, जहां पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त की जाती है।

    पुरानी गाड़ी खरीदकर वारदात को अंजाम देने के छुटमुट मामले तो सामने आए हैं, लेकिन किसी बड़ी वारदात में शामिल होने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद से पुलिस की ओर से सभी लोगों को पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने से पूर्व उनके कागजातों की जांच के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायतें दी गई हैं।

    दरअसल, दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई कार एक के बाद एक पांच लोगों को बेची गई थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कार के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर नहीं कराया था। यह बेहद चौकाने वाली बात सामने आई थी। अकसर लोग पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त एफिडेविट पर ही करते है। ऐसे में कई बार यह भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि खरीदने या बेचने वाला व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है?

    जिले में ऐसे खरीदारों को कार और बाइक बेचते समय वाहन की एनओसी लेने के बाद वाहन खरीदार व विक्रेता की पूरी जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। खरीदार की पहचान से संबंधित सभी वैध दस्तावेज व उनके मोबाइल नंबरों को लिया जाना जरूरी है।

    सभी दस्तावेज व मोबाइल नंबर को वेरिफाई करने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान संचालक की होगी। इसके अलावा वाहन की खरीद-फरोख्त से संबंधित लेन-देन की प्रक्रिया में अधिकांश धनराशि का भुगतान खरीदार के बैंक खाते के माध्यम से लिया जाना चाहिए, ताकि खरीदार के बैंक खाते की डिटेल भी प्रतिष्ठान संचालक को उपलब्ध हो सकें।

    पुराने वाहनों का व्यापार करने वालों को सख्त निर्देश

    ''पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वालों को सख्त निर्देश दिए गए है कि पुराने वाहन खरीदने से पूर्व मालिक के सभी कागजात सहित पूरी जानकारी लेकर वेरिफाई करें। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।''

    -हेमेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी।

