Delhi Blast: पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त में सख्ती, पुलिस ने पेपर वेरिफिकेशन किया अनिवार्य; 50+ प्वाइंट्स पर नजर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली के लालकिला के समीप हुए विस्फोट में इस्तेमाल की गई पुरानी कार के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस अलर्ट व खुफिया तंत्र ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जिले में पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त करने वालों पर निगरानी के साथ ही गाड़ियाें के रिकाॅर्ड को मेनटेन को लेकर पुलिस व परिवहन विभाग काफी सख्त नजर आने लगा है। शहर सहित जिलेभर में 50 से अधिक प्वाइंट है, जहां पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त की जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुरानी गाड़ी खरीदकर वारदात को अंजाम देने के छुटमुट मामले तो सामने आए हैं, लेकिन किसी बड़ी वारदात में शामिल होने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद से पुलिस की ओर से सभी लोगों को पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने से पूर्व उनके कागजातों की जांच के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायतें दी गई हैं।

दरअसल, दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई कार एक के बाद एक पांच लोगों को बेची गई थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कार के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर नहीं कराया था। यह बेहद चौकाने वाली बात सामने आई थी। अकसर लोग पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त एफिडेविट पर ही करते है। ऐसे में कई बार यह भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि खरीदने या बेचने वाला व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है?

जिले में ऐसे खरीदारों को कार और बाइक बेचते समय वाहन की एनओसी लेने के बाद वाहन खरीदार व विक्रेता की पूरी जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। खरीदार की पहचान से संबंधित सभी वैध दस्तावेज व उनके मोबाइल नंबरों को लिया जाना जरूरी है।