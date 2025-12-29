अवैध खनन से छलनी हुई अरावली, अवशेषों में सिमटी पहाड़ियां; गहरे गड्ढों में पानी भरने से होते हैं हादसे

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी के आसपास फैली अरावली पर्वत श्रृंखला पर वर्षों तक चले अवैध खनन ने प्रकृति को गहरा नुकसान पहुंचाया है। कहरानी, छापर, जोड़िया, खोरीकलां, चूहड़पुर, इंदौर सहित आसपास के कई इलाकों में कभी ऊंची और हरियाली से आच्छादित पहाड़ियां वर्तमान में केवल अपने अवशेषों में सिमटकर रह गई हैं। अंधाधुंध खनन के चलते कई स्थानों पर पहाड़ियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय तक चली अवैध खनन गतिविधियों ने न सिर्फ पहाड़ों को छलनी किया, बल्कि वन संपदा और जैव विविधता को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। खनन के दौरान पहाड़ियों को खोखला कर दिया गया, जिससे बड़े-बड़े गड्ढे बन गए। वर्षा के मौसम में इनमें पानी भर जाता है, जो हादसों का कारण बनता है। कहरानी, खोरीकलां और चूहड़पुर क्षेत्र में ऐसे गड्ढों में नहाने या खेलने के दौरान पूर्व में कई मौतें हो चुकी हैं।