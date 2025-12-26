VIDEO: पंचायत अधिकारी की करतूत उजागर... कर रहा था ये घिनौना काम, ACB ने रंगे हाथ दबोचा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शुक्रवार को नूंह जिले के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने रेवाड़ी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिस पर छापा मारा और ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (BDPO) सौरभ उपाध्याय को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

BDPO ने यह रिश्वत किसी और से नहीं, बल्कि रेवाड़ी ब्लॉक कमेटी की चेयरपर्सन ममता यादव के पति रविंदर खोला से मांगी थी। इसके बाद ACB टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, रेवाड़ी ब्लॉक पंचायत और डेवलपमेंट ऑफिसर सौरभ उपाध्याय ने किसी काम के सिलसिले में रविंदर खोला से 35,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। रविंदर खोला ने इसकी शिकायत ACB टीम से की। ACB टीम, खोला के साथ शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे गढ़ी बोलनी रोड स्थित BDPO के ऑफिस पहुंची।