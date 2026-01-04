महिला ने युवक को हनीट्रैप में फंसाया, बढ़ती गईं नजदीकियां... वीडियो वायरल की धमकी देकर लाखों की मांग

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक को युवती ने हनीट्रैप में फंसा लिया। राशन कार्ड बनवाने के बहाने दुकान पर आई युवती ने तीन माह तक वाट्सएप से बातकर संचालक का भरोसा जीता। इसके बाद मुलाकात के दौरान युवती ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर रुपये की मांग की। युवती के दो लाख रुपये की मांग करने पर सीएससी संचालक ने एक लाख रुपये दे दिए। रुपये की और मांग करने पर पीड़ित ने तहसील कैंप थाना पुलिस को शिकायत दी।

पुलिस शिकायत में सीएससी संचालक ने बताया कि कुछ समय पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए एक युवती उसकी दुकान पर आई थी। कार्ड बनवाने के दौरान बात शुरू हुई और युवती ने दोस्ती की बात कही। दोनों के बीच फोन और वाट्सएप पर बात होने लगी।

एक लाख रुपये लेने के बाद भी नहीं मानी युवती शिकायतकर्ता ने बताया कि दोनों एक स्थान पर मिले, जहां युवती ने उसके फोटो और वीडियो बना लिए। इसके कुछ समय बाद युवती ने इन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे दो लाख रुपये की मांग की। उसने एक लाख रुपये युवती को दे दिए।