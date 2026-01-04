महिला ने युवक को हनीट्रैप में फंसाया, बढ़ती गईं नजदीकियां... वीडियो वायरल की धमकी देकर लाखों की मांग

Language
    By Ambar Agnihotri Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:09 PM (IST)

    पानीपत में एक सीएससी संचालक को युवती ने हनीट्रैप में फंसाया। राशन कार्ड बनवाने के बहाने आई युवती ने वाट्सएप पर दोस्ती की, फिर अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ...और पढ़ें

    महिला ने युवक को हनीट्रैप में फंसाकर मांगे लाखों रुपये। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक को युवती ने हनीट्रैप में फंसा लिया। राशन कार्ड बनवाने के बहाने दुकान पर आई युवती ने तीन माह तक वाट्सएप से बातकर संचालक का भरोसा जीता।

    इसके बाद मुलाकात के दौरान युवती ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर रुपये की मांग की। युवती के दो लाख रुपये की मांग करने पर सीएससी संचालक ने एक लाख रुपये दे दिए। रुपये की और मांग करने पर पीड़ित ने तहसील कैंप थाना पुलिस को शिकायत दी।

    पुलिस शिकायत में सीएससी संचालक ने बताया कि कुछ समय पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए एक युवती उसकी दुकान पर आई थी। कार्ड बनवाने के दौरान बात शुरू हुई और युवती ने दोस्ती की बात कही। दोनों के बीच फोन और वाट्सएप पर बात होने लगी।

    एक लाख रुपये लेने के बाद भी नहीं मानी युवती

    शिकायतकर्ता ने बताया कि दोनों एक स्थान पर मिले, जहां युवती ने उसके फोटो और वीडियो बना लिए। इसके कुछ समय बाद युवती ने इन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे दो लाख रुपये की मांग की। उसने एक लाख रुपये युवती को दे दिए।

    इसके बावजूद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने फोन पर खुद को पुलिसकर्मी बताया और मामले को दबाने के नाम पर रुपये की मांग करने लगा। तहसील कैंप थाना प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है। मामले की जांच की जा रही है।