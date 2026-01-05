Language
    पानीपत: बस की चपेट में आने से ट्रक हेल्पर की मौत, दो ट्रकों की भिड़ंत में जीटी रोड पर लगा जाम

    By Sachin Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:41 PM (IST)

    बस की चपेट में आने से ट्रक हेल्पर की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। जीटी रोड के एलिवेटेड हाईवे पर खादी आश्रम के सामने हुए सड़क हादसे में ट्रक हेल्पर की मौत हो गई। धान से भरे दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगे जाम के दौरान वाल्वो बस की चपेट में आने से 19 वर्षीय जयतु घोष की मौके पर मौत हो गई। थाना चांदनी बाग पुलिस ने मृतक के जीजा की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का रहने वाला मुकेश वर्तमान में करनाल के एक गांव में रहकर ट्रक चलाता है। उसके साथ उसका साला जयतु घोष हेल्पर था। मुकेश ने पुलिस को बताया कि रविवार रात वह दिल्ली की नरेला मंडी से धान भरकर तरावड़ी मंडी जा रहा था।

    उनके साथ दो अन्य ट्रक भी चल रहे थे। रात करीब दो बजे जब वे जीटी रोड एलिवेटेड हाईवे पर पहुंचे तो आगे चल रहे ट्रक की रस्सी टूट गई, जिस कारण चालक ने ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे चल रहा मुकेश का ट्रक आगे वाले ट्रक से टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया।

    हादसे के बाद जयतु घोष नीचे उतर ट्रक में हुए नुकसान को देखने लगा। इसी दौरान वह हाईवे की दूसरी साइड पर पहुंच गया। तभी करनाल की ओर से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसे चपेट में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सोमवार को पुलिस ने मुकेश के बयान पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।