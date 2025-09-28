पानीपत में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने राजमिस्त्री को कुचला, बेटी के लिए केले खरीदने जा रहे थे
पानीपत के छिछड़ाना गांव में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक राजमिस्त्री को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजमिस्त्री अपनी बेटी के लिए केले लेने गया था। परिजनों ने भाजपा नेता पर गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और स्कोर्पियो को कब्जे में ले लिया है। आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। छिछड़ाना गांव के पास शनिवार रात तेज रफ्तार स्कोर्पियो गाड़ी से एक राज मिस्त्री को कुचल दिया। राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपनी बेटी के लिए गांव के अड्डे पर केले लेने आया था। बताया जा रहा है कि गाड़ी भाजपा नेता की है, जोकि हादसे के बाद गाड़ी को छोड़कर भाग गया। स्वजन ने जान बूझकर बाइक को टक्कर मारने के आरोप लगाए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। स्कोपिर्यो कब्जे में ले ली है।
गांव छिछड़ाना निवासी राजेंद्र ने बताया कि उसका छोटा भाई कुलदीप (44) पेशे से राजमिस्त्री था और तीन बच्चों का पिता था। बड़ी बेटी करीना दसवीं कक्षा में पढ़ती है। करीना नवरात्र में व्रत रख रही है। कुलदीप शनिवार रात आठ बजे गांव के अड्डे पर बेटी करीना के लिए केले लेने गया था। जैसे ही वह गली से अड्डे की ओर मुड़ा तो सींक गांव की ओर से आई तेज रफ्तार स्कोर्पियो गाड़ी ने कुलदीप की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक बाेनट में ही फंस गई ।स्कोर्पियाे चालक यहां से फरार हो गया।
हादसे के बाद ग्रामीण एकत्रित हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घायल कुलदीप को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने स्कोर्पियाे के नंबर से चालक की पहचान राजेंद्र निवासी गांव ढुराना के रूप में हुई। राजेंद्र भाजपा का नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने क्रेन चालक को काल की तो क्रेन खराब मिली। फिर पुलिस ने राजेंद्र के घर से गाड़ी की चाबी मंगवाकर कब्जे में लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव स्वजन को सौंप दिया है। डीएसपी आत्माराम ने बताया कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
