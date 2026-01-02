Haryana News: ठंड पर भारी पड़ा आस्था का सैलाब, नए साल पर श्याम बाबा के दर्शन करने उमड़ी भीड़
नववर्ष पर समालखा के चुलकाना धाम में श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों ने नंगे पांव चलकर बाबा क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समालखा। नववर्ष के अवसर पर चुलकाना धाम में श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ठंड के बावजूद भक्त हाथ में निशान (बाबा का पीला ध्वज) और मुंह में श्याम नाम जपते हुए पैदल चुलकाना धाम पहुंचे।
श्रद्धालुओं ने बाबा को अपना निशान अर्पित किया और घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन किए। पुजारी से झाड़ा लगवाने के बाद भक्तों ने मेला में खरीदारी की और नववर्ष पर श्याम बाबा से सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। पीपल के प्राचीन पेड़ में मन्नत का धागा बांधकर जोत जलाया गया।
नववर्ष पर बाबा के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बाबा का श्रृंगार कोलकत्ता के फूलों से किया गया था। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई थी। हालांकि, दर्शन के लिए लंबी कतारों के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा।
पुलिस व्यवस्था भी प्रभावी नहीं रही, जिसके कारण चुलकाना रोड, चुलकाना बस अड्डा और फिरनी पर जाम लगा रहा। दूर-दराज से आने वाली बसों, कारों और स्थानीय वाहनों के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। चुलकाना रोड पिछले सवा माह से उखड़ा पड़ा है, जिससे सड़क पर बिखरे पत्थरों के कारण लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।