पानीपत: ट्रक की टक्कर से घायल स्कूटी सवार की 14 दिन बाद मौत, चालक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पानीपत। लघु सचिवालय के सामने 12 दिसंबर को हुए सड़क हादसे में घायल स्कूटी सवार व्यक्ति ने 14 दिन तक इलाज के बाद दम तोड़ दिया। हादसे में घायल व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान गांव ऊझा निवासी राजिन्द्र के रूप में हुई है। स्वजन ने बताया कि 12 दिसंबर को राजिन्द्र स्कूटी पर जा रहा था, तभी एक ट्रक चालक ने उसे टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में घायल को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो सका।