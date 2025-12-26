Language
    पानीपत: ट्रक की टक्कर से घायल स्कूटी सवार की 14 दिन बाद मौत, चालक पर केस दर्ज

    By Pardeep Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    पानीपत में 12 दिसंबर को लघु सचिवालय के सामने हुए सड़क हादसे में घायल स्कूटी सवार राजिन्द्र ने 14 दिन के इलाज के बाद दम तोड़ दिया। एक निजी अस्पताल में ...और पढ़ें

    ट्रक की टक्कर से घायल स्कूटी सवार की 14 दिन बाद मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। लघु सचिवालय के सामने 12 दिसंबर को हुए सड़क हादसे में घायल स्कूटी सवार व्यक्ति ने 14 दिन तक इलाज के बाद दम तोड़ दिया। हादसे में घायल व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई।

    मृतक की पहचान गांव ऊझा निवासी राजिन्द्र के रूप में हुई है। स्वजन ने बताया कि 12 दिसंबर को राजिन्द्र स्कूटी पर जा रहा था, तभी एक ट्रक चालक ने उसे टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में घायल को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो सका।

    मौत की सूचना मिलने पर थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के बयान पर पुलिस ने ट्रक चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।