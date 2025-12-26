पानीपत: अब जिंदा होने का सबूत भी देगा डाकिया, 11 हजार से अधिक पेंशनर्स को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता,पानीपत। जिले में पेंशनर्स को अब जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों और कोषागार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डाक विभाग अब आपको घर बैठे यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। डाकिया 70 रुपये के शुल्क पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा।

11 हजार पेंशनर्स को राहत बता दें, जिले में 11 हजार से अधिक पेंशनर्स हैं, जिन्हें सुचारू रूप से पेंशन जारी रखने के लिए हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देना अनिवार्य होता है। कई बार परेशानी होने के चलते वह नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते है। ऐसे में इन सभी को अपना प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक शाखा या कोषागार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

जिंदा होने का सबूत देगा डाकिया लेकिन, अब पेंशनर्स को इन सभी से छुटकारा मिल जाएगा। डाक विभाग अब पेंशनर का जीवित प्रमाण पत्र बनाकर डाकिया के जरिए संबंधित शाखा में भेज देगा। डाक विभाग ने तकनीक के इस्तेमाल से इस समस्या का एक व्यावहारिक और सुलभ समाधान पेश किया है। यानी अब डाकिया सिर्फ पत्र ही नहीं लाएगा, बल्कि आपकी जिंदा होने का सबूत भी देगा।

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से मिलेगी सुविधा जानकारी के अनुसार, जिले के 89 डाकघरों में तैनात डाकिया को निर्देश दिए गए हैं। डाक विभाग ने घर में बैंकिंग सेवा के तहत यह पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत डाकिया अपने साथ एक विशेष डिवाइस लेकर पेंशनर के घर पहुंचेगा। इस डिवाइस से पेंशनर के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। जैसे ही बायोमेट्रिक डेटा का आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तुरंत संबंधित बैंक या पेंशन प्रदाता संस्थान को अपडेट कर दिया जाएगा।

पेंशनर को चुकाना होगा सिर्फ ₹70 का शुल्क डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनर को 70 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। यह राशि बैंकों तक जाने के किराये और वहां होने वाली असुविधा की तुलना में बहुत कम है। प्रक्रिया पूरी होते ही पेंशनर के मोबाइल पर कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।