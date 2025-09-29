Language
    पानीपत के स्कूल में हैवानियत की हदें पार, 7 साल के बच्चे को खिड़की पर उल्टा लटका कर पीटा; प्रिंसिपल ने जड़े थप्पड़

    By Pardeep sharma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    पानीपत के एक निजी स्कूल में बच्चे को खिड़की से लटकाने और प्रिंसिपल द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। बस चालक ने बच्चे को खिड़की से बांधा जबकि प्रिंसिपल ने दो छात्रों को पीटा। परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रिंसिपल ने चालक को नौकरी से निकालने और बच्चों को पीटने की बात स्वीकार की है।

    स्कूल में बच्चे को खिड़की पर बांधकर उल्टा लटकाया गया। (सौजन्य इंटरनेट मीडिया)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। जाटल रोड स्थित पानीपत में निजी स्कूल की दिल दहलाने वाली दो वीडियो वायरल हुई हैं। एक वीडियो में एक सात साल के बच्चे के पैर खिड़की से बांधकर उसे लटकाया गया है। बच्चा रोकर रहम मांग रहा है।

    दूसरी वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल दो बच्चों को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रही है। बच्चे को इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि बच्चा चक्कर खाकर नीचे गिर गया। वीडियो को स्कूल बस चालक ने वायरल किया है।

    स्कूल बस चालक ने ही बच्चे को अध्यापिका के कहने पर खिड़की पर बांधकर लटकाया था। अब वीडियो वायरल हुई तो बच्चों के स्वजन स्कूल में पहुंचे। स्वजन ने हंगामा किया।

    स्कूल बस चालक के घर गए तो वहां आपराधिक किस्म के युवकों ने बच्चों के स्वजन से बदतमीजी की। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने बस चालक पर बीएनएस की धारा 115, 127(2), 351(2), 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

    इंस्टाग्राम पर देखा वीडियो

    शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि वह दो बेटों की मां है। बड़ा बेटा सात साल का है। वह शहर के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसको इसी वर्ष स्कूल में दाखिला दिलवाया था। शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा।

    इस वीडियो में उसके बेटे को स्कूल की क्लास में खिड़की से बांधा हुआ था। वीडियो के दूसरे हिस्से में प्रिंसिपल दो छोटे बच्चों को थप्पड़ मारती दिखी। इन दोनों बच्चों को अन्य छात्रों के सामने पीटा जा रहा था। वीडियो देखने के बाद उसने अपने पति को फोन कर बताया।

    इसके बाद परिवार वाले स्कूल पहुंचे। जहां पहुंच कर उन्होंने प्रिंसिपल से इस वीडियो के बारे में पूछा। स्कूल प्रिंसिपल ने स्वजनों को बताया कि उन्हें इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन 13 अगस्त को उनका बेटा काम नहीं कर के आया था। स्कूल में मेल टीचर न होने के चलते स्कूल बस चालक अजय को छात्र को डांटने के लिए कहा था।

    परिवार और प्रिंसिपल ने जब छात्र से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि अजय अंकल ने उसे रस्सी से खिड़की पर उल्टा लटका दिया था। इसके बाद उसे खूब थप्पड़ मारे। अजय ने अपने दोस्तों को भी वीडियो कॉल कर पिटाई दिखाई।

    उसकी फोटो खींची और वीडियो बनाया। यह घटना 11 अगस्त की है। वह शिकायत लेकर प्रिंसिपल और परिवार के लोग आरोपित चालक अजय के घर रिफाइनरी रोड पहुंचे। जहां पहुंच कर देखा कि वह घर पर नहीं है। उसे फोन किया तो उसने घर पर लगभग आपराधिक किस्म के 25 युवक भेज दिए। जिन्होंने उनके साथ झगड़ा किया।

    प्रिंसिपल ने क्या कहा

    स्कूल प्रिंसिपल रीना ने बताया कि ड्राइवर का व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं था। परिवारवालों ने भी कई शिकायतें की है। उसने खुद भी उसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा था। जिसके चलते उसे 30 अगस्त में नौकरी से निकाल दिया था।

    अब इस बच्चे के परिवार वाले उसके पास आए तो मैं खुद उन्हें चालक के घर लेकर गई। जहां हमारे साथ उसने कुछ युवक भेजकर झगड़ा किया। स्वजन ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। वह परिवार के साथ खड़ी है।

    वहीं, दूसरी वीडियो में जिन बच्चों को पीट रही हूं उन बच्चों ने दो सगी बहनों के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था। बच्चों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उसने स्वजन को बताकर ये कदम उठाया था।