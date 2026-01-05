Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पानीपत हत्याकांड: इनेलो नेता के भाई जयदीप राठी का अपहरण के पहले दिन ही कर दी थी हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार

    By Ambar Agnihotri Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:54 AM (IST)

    इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई जयदीप राठी की 27 दिसंबर को अपहरण के दिन ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुलदीप राठी ने नौवें दिन मीडिया को यह जान ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अपहरणकर्ताओं ने पहले दिन ही कर दी थी इनेलो जिलाध्यक्ष के भाई की हत्या (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। अपहरणकर्ताओं ने इनेलो के जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई जयदीप राठी की हत्या 27 दिसंबर को ही गोली मारकर कर दी थी। यह जानकारी अपहरण के नौवें दिन मीडिया को स्वयं कुलदीप राठी ने दी। उनका कहना है कि डीएसपी नरेंद्र ने सुबह घर पहुंचकर यह जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। रिमांड के दौरान अपहरणकर्ता ने हत्या करना स्वीकार किया है। जयदीप नागरिक अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। जयदीप के हत्या की जानकारी मिलते ही घर पर लोगों की भीड़ बढ़ गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच में टीमें लगी हुई है।

    जयदीप के बेटे प्रतीक ने 27 दिसंबर को थाना 13-17 में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि जयदीप 27 दिसंबर को ड्यूटी पर गए थे, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटे। इसके बाद 29 दिसंबर को प्रतीक ने दूसरी शिकायत देकर आरोप लगाया था कि जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने उसके पिता का अपहरण किया है।

    मोबाइल फोन बंद मिलने और बसताड़ा टोल की सीसीटीवी फुटेज चेक की। इसमें जयदीप की कार दिखाई दी थी। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा जोड़ी और मामला दर्ज किया। पुलिस की पांच टीमें और सोनीपत एसटीएफ जांच कर रही है।

    नामजद शिकायत के बाद पुलिस ने प्रीतम, रविन्द्र राठी उर्फ रवि, सुनील शर्मा और हरेन्द्र राठी को गिरफ्तार किया था और अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड लिया था। रिमांड के बाद शनिवार को चारों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

    स्वजन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 दिसंबर को जयदीप राठी अपनी कार लेकर ड्यूटी जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचे। देर शाम तक संपर्क न होने पर उनके पुत्र प्रतीक ने थाना सेक्टर-13/17 में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मोबाइल फोन बंद मिलने और सीडीआर खंगालने पर पुलिस को बसताड़ा टोल प्लाजा की फुटेज मिली, जिसमें जयदीप की कार दिखाई दी थी।

    29 दिसंबर को शिकायतकर्ता ने पुलिस को नई शिकायत देकर आरोप लगाया कि जमीन विवाद के चलते कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनके पिता का अपहरण किया है। कार बरामद होने पर उसमें लाइसेंसी पिस्तौल भी गायब मिली, जबकि पुलिस को कार से पिस्टल का कवर और पांच कारतूस बरामद हुए थे। इसके बाद मामले में अपहरण और अन्य गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।

    स्वजन ने बताया कि सितंबर 2025 में जयदीप राठी ने पानीपत टोल प्लाजा के बाबरपुर क्षेत्र के पास 2700 गज (करीब एक बीघा) जमीन खरीदी थी जिसके लिए 32 लाख रुपये बयाना के तौर पर दिए थे। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया चल रही थी। इसी जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद शुरू हो गया था।

    स्वजन ने बताया कि गत 10 अक्टूबर की रात जयदीप के फार्म हाउस पर 10 से 12 बदमाश पहुंचे थे। इस दौरान एक बदमाश छत से गिर गया, जिससे वह भाग नहीं सका। इस घटना के बावजूद उस समय पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। लापरवाही सामने आने पर एसपी ने थाना प्रभारी बलजीत को लाइन हाजिर कर दिया था।

    इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने दो दिन पहले जयदीप राठी के घर पहुंचकर पुलिस और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि चार जनवरी को फतेहाबाद में होने वाली इनेलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर निर्णायक फैसला लिया जाएगा।