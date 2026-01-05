Language
    पानीपत में ईंट से हमला कर युवक की हत्या, बर्थ-डे पार्टी के शोर में दब गई चीखें

    By Sachin Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:42 PM (IST)

    पानीपत के कृष्णा गार्डन कॉलोनी में 32 वर्षीय अनीश गुप्ता की ईंट से हमला कर हत्या कर दी गई। छत पर चल रही जन्मदिन पार्टी के तेज शोर में चीखें दब गईं। सो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पानीपत में ईंट से हमला कर युवक की हत्या।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर-25 स्थित कृष्णा गार्डन कालोनी में 32 वर्षीय अनीश गुप्ता की ईंट से हमला कर हत्या कर दी। पड़ोसियों के अनुसार छत पर एक बच्चे की बर्थ-डे पार्टी चल रही थी। इस दौरान आवाज या चीख-पुकार सुनाई नहीं दिया।

    वारदात का खुलासा सोमवार सुबह उस वक्त हुआ, जब पड़ोसियों ने कमरे में खून से सना शव देखा। पुलिस और एफएसएल टीम को बुलाया। जांच के दौरान कमरे से खून से सनी एक सीमेंट की ईंट बरामद हुई है। पुलिस को आशंका है कि इसी ईंट से वार कर युवक की हत्या की गई।

    शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। अनीश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला था और अक्टूबर 2025 से पानीपत में रह रहा था।

    अनीश सेक्टर-25 के कृष्णा गार्डन की गली नंबर तीन में बने कमरों में कमरा नंबर 209 में किराये पर रहता था और सेक्टर-29 स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। लोगों के अनुसार, रविवार रात ऊपर वाले कमरे में एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी चल रही थी।

    पार्टी के दौरान तेज आवाज में डीजे और स्पीकर पर गाने बज रहे थे। अनीश रात करीब 8 बजे अपने कमरे में आया था और उसके साथ एक अन्य युवक भी था। देर रात तक पार्टी चलने के कारण किसी को कमरे से आ रही किसी भी तरह की आवाज या चीख-पुकार सुनाई नहीं दी।

    सोमवार सुबह जब लोग अपनी दिनचर्या के लिए बाहर निकले, तो उनकी नजर कमरे पर पड़ी। अनीश गद्दे पर पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। कमरे में छोटा गैस सिलिंडर और गद्दे पर मोबाइल भी मिला है। पुलिस अनीश के साथ आए युवक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। थाना पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलवारों को गिरफ्तार किया जाएगा।