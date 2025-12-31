पानीपत में दो सगे भाइयों ने दोस्त से किया कुकर्म, पोल खुलने के डर से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया
पानीपत के सनौली थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों ने अपने दोस्त के साथ कुकर्म किया। पोल खुलने के डर से अगले दिन उन्होंने पीड़ित पर पेट्रोल डालकर आग लगा द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पानीपत। सनौली थाना क्षेत्र के एक गांव के दो सगे भाइयों ने अपने दोस्त से पहले कुकर्म किया व अगले दिन पेट्रोल डाल आग लगा दी। पीड़ित 40 प्रतिशत झुलस गया, वह नागरिक अस्पताल के आइसीयू में भर्ती है। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
पीड़ित के चचेरे भाई ने बताया 28 दिसंबर की रात पड़ोस के दो भाइयों ने कुकर्म किया। यह बात स्वजन को बताने की बात कही तो आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। 29 दिसंबर को पीड़ित को दोनों भाइयों ने किसी बहाने घर से बाहर बुलाया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा तो आरोपितों ने उस पर पेट्रोल डाल आग लगा दी।
चीख सुन पड़ोसी पहुंचे व कंबल डाल आग बुझाई। पीड़ित तीन बहनों का इकलौता भाई है व फर्नीचर का काम सीख रहा है। किसी को घटना बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी, अगले दिन घर से बुलाकर जलाया, 40 प्रतिशत झुलसा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।