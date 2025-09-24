Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में सिर पर पत्थर मार व्यक्ति की हत्या, पुलिस शिनाख्त में जुटी

    By sandeep kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:18 PM (IST)

    पानीपत में खादी आश्रम के पास एक व्यक्ति की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और शव को अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। खादी आश्रम के पास फुटपाथ पर सोमवार रात को एक व्यक्ति की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। व्यक्ति के सिर पर चोट के तीन निशान मिले हैं। राहगीरों ने मंगलवार सुबह शव को देखकर इसकी सूचना सेक्टर-29 थाना पुलिस को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां से साक्ष्य जुटाए। यहां शव के पास मिले दो पत्थरों को भी कब्जे में लिया है। पुलिस ने शव को जिला नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।

    सेक्टर-29 पुलिस थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें मंगलवार सुबह सैर कर रहे एक बुजुर्ग ने शव के पड़े होने की सूचना दी थी। उन्होंने घटना की सूचना एसपी भूपेंद्र सिंह को दी। यहां सीआईए व एफएसएल की टीमों को भी भेजा गया।

    शव के पास दो पत्थर मिले हैं। अब व्यक्ति की मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही स्पष्ट होगा कि यह हादसा है या हत्या है। हर पहलू पर जांच की जा रही है। मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष है। सीआइए की टीमें भी इस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी जा रही है।