पानीपत में सिर पर पत्थर मार व्यक्ति की हत्या, पुलिस शिनाख्त में जुटी

पानीपत में खादी आश्रम के पास एक व्यक्ति की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और शव को अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

जागरण संवाददाता, पानीपत। खादी आश्रम के पास फुटपाथ पर सोमवार रात को एक व्यक्ति की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। व्यक्ति के सिर पर चोट के तीन निशान मिले हैं। राहगीरों ने मंगलवार सुबह शव को देखकर इसकी सूचना सेक्टर-29 थाना पुलिस को दी।

पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां से साक्ष्य जुटाए। यहां शव के पास मिले दो पत्थरों को भी कब्जे में लिया है। पुलिस ने शव को जिला नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।

सेक्टर-29 पुलिस थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें मंगलवार सुबह सैर कर रहे एक बुजुर्ग ने शव के पड़े होने की सूचना दी थी। उन्होंने घटना की सूचना एसपी भूपेंद्र सिंह को दी। यहां सीआईए व एफएसएल की टीमों को भी भेजा गया।