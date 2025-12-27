पानीपत में पुलिस का बड़ा एक्शन, हत्या मामले में आरोपियों का किया एनकाउंटर; दो बदमाशों के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पानीपत के खटीक बस्ती में निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर किया है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगने की सूचना है। बबैल रोड पर यह मुठभेड़ हुई है।

