    पानीपत में पुलिस का बड़ा एक्शन, हत्या मामले में आरोपियों का किया एनकाउंटर; दो बदमाशों के पैर में लगी गोली

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने पानीपत में खटीक बस्ती के निर्मम हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बबैल रोड पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दो आरोपियों के पैर में गोली ...और पढ़ें

    पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पानीपत के खटीक बस्ती में निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर किया है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगने की सूचना है। बबैल रोड पर यह मुठभेड़ हुई है।

