पानीपत में दर्दनाक हादसा, सीढ़ी से गिरने से मजदूर की मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर-29 स्थित एक ट्रांसपोर्ट में बुधवार को हादसा हो गया। ट्रक में सामान लोड करते समय सीढ़ी से पैर फिसलने के कारण मजदूर नीचे गिर गया। इसी दौरान उसके ऊपर सामान की भारी गांठ भी गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई।