पानीपत में दर्दनाक हादसा, सीढ़ी से गिरने से मजदूर की मौत

    By Sachin Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:11 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर-29 स्थित एक ट्रांसपोर्ट में बुधवार को हादसा हो गया। ट्रक में सामान लोड करते समय सीढ़ी से पैर फिसलने के कारण मजदूर नीचे गिर गया। इसी दौरान उसके ऊपर सामान की भारी गांठ भी गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई।

    लोगों ने घायल मजदूर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी रामकुमार के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।