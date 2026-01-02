Haryana News: इसराना में पिस्तौल दिखाकर लूट का प्रयास विफल, नकाबपोश बदमाश बाइक छोड़कर भागे
इसराना में रोहतक नेशनल हाईवे पर एक दुकान में दो नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर लूट का प्रयास किया। डाहर गांव के दुकानदार अशोक कुमार की मनी ट्रांसफर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, इसराना। रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित एक दुकान में दो नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर लूट का प्रयास किया। डाहर गांव निवासी पीड़ित दुकानदार अशोक कुमार ने इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मनी ट्रांसफर व कन्फेक्शनरी की दुकान है, जिसमें अक्सर नकदी रहती है।
दोपहर करीब ढाई बजे बाइक पर सवार दो युवकों ने दुकान में घुसकर पिस्तौल दिखाते हुए लूट का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिससे घबराकर बदमाश बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
