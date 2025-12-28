हरियाणा: कोहरे का कहर बरपा तो धुंध में राह गुम, हादसों में छह लोगों की मौत

जागरण टीम, पानीपत। हरियाणा के कई जिलों में शनिवार की सुबह छाए घने कोहरे ने विभिन्न जिलों में हुए हादसों में छह लोगों की जान ले ली। अलग-अलग जिलों में कोहरे के कारण सड़क हादसे हुए, वहीं ठंड और दम घुटने से भी मौतें दर्ज की गईं।

सुबह से रात तक दृश्यता 10 से 50 मीटर के बीच सिमटी रही, जिससे हाईवे और प्रमुख सड़कों पर वाहन टकराते चले गए। बस, स्कूल बस, ट्रक, कार और दोपहिया वाहनों की भिड़ंत से कई लोग घायल हुए, जबकि छह की मौत हो गई।

रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित रहा। रोहतक जिले में शुक्रवार रात धुंध के बीच बड़ा हादसा हुआ। गांव बालंद निवासी दो चचेरे भाई—28 वर्षीय विक्की और 40 वर्षीय नरेश—रोहतक से गांव लौट रहे थे। गरनावठी मोड़ के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई।

जींद में कोहरे से हादसा जींद जिले में कोहरे के कारण दो स्थानों पर हुए भीषण हादसे जींद जिले में कोहरे के कारण दो स्थानों पर हादसे हुए। एक हादसे में दिल्ली के रोहिणी निवासी 35 वर्षीय अधिवक्ता की मौत हो गई। ग्रीन फील्ड हाईवे पर आगे चल रहे कैंटर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही कार टकरा गई। अन्य कार सवार घायल हुए। इसी जिले के कंडेला गांव के पास रोडवेज बस, निजी स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई।

हादसे में बस चालक, परिचालक और ट्रक से जुड़े लोग घायल हुए। स्कूल बस में सवार बच्चे सुरक्षित रहे। पानीपत जिले में कोहरे के बीच ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। कोहरे के कारण यातायात बाधित कोहरे के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क यातायात बाधित रहा। शनिवार को 12 के करीब ट्रेनें व 20 बसे रद्द रही, जिसकी वजह से यात्री घंटों स्टेशन पर ट्रेन के बारे में प्लेटफार्म में जानकारी लेते रहे, इनका सबसे ज्यादा असर सुबह जाने वाले लोगों पर पड़ा।