खतरे में जान! हरियाणा के 67 फीसदी स्कूल मैदानों में खेलना जोखिम भरा, ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

जागरण टीम, हिसार/पानीपत। नवंबर के अंतिम पखवाड़े में अभ्यास के दौरान जर्जर खेल उपकरण गिरने से दो युवा नेशनल बॉस्केटबाल खिलाड़ियों की मौत के बाद प्रदेश की स्कूली खेल व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर राज्य सरकार और शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से स्कूलों के खेल मैदानों और उपकरणों की स्थिति पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए। अब विभिन्न जिलों से प्राप्त ऑडिट रिपोर्टों में सामने आए तथ्य बताते हैं कि यह घटनाएं आकस्मिक नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत उपेक्षा का परिणाम थीं।

ऑडिट में दावाः मैदान और सुरक्षा दोनों में कमी ऑडिट में सामने आया कि 45% स्कूलों में मैदान ही नहीं हैं, जबकि 55% में उपलब्ध मैदान मानकों पर खरे नहीं उतरते। शहरी क्षेत्रों में 60% मैदान अनुपयोगी पाए गए। सुरक्षा भी चिंता का विषय है 67% स्कूल असुरक्षित हैं और आडिट के बाद केवल 19% स्कूलों में ही तात्कालिक सुधार शुरू हुए।

नियमित बजट वाले स्कूलों में भी बरती गई लापरवाही ऑडिट में मैदानों में सुरक्षित सतह, एथलेटिक्स ट्रैक, प्राथमिक उपचार, रोशनी और बाउंड्री जैसी बुनियादी सुविधाएं कई स्थानों पर नहीं हैं। पीएम श्री और माडल स्कूलों में भी उपकरणों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई, जबकि इन श्रेणियों के लिए नियमित बजट की व्यवस्था है।

कई जिलों ने हटाए उपकरण, मरम्मत के प्रपोजल भेजे कई जिलों ने जर्जर पोल हटाने, उपकरणों की मांग और मरम्मत प्रस्ताव भेजने की सूचना दी है। हालांकि रिपोटों में यह भी दर्ज है कि विकल्प की व्यवस्था न होने से कई स्कूलों में खेल अभ्यास प्रभावित हो रहा है।