    पानीपत में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, तीन भाई-बहन झुलसे

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:11 AM (IST)

    पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी में सिलेंडर में आग लगने से तीन बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। बच्चे स्कूल से लौटने के बाद चाय बना रहे थे तभी सिलेंडर में धमाका हुआ और आग लग गई। पड़ोसियों ने बच्चों की चीखें सुनकर उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया। बच्चों की हालत गंभीर है और वे 60 प्रतिशत तक झुलसे हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पानीपत में सिलिंडर में आग लगने से तीन भाई-बहन झुलसे। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत जिले के विद्यानंद कॉलोनी में सिलेंडर में आग लगने से तीन बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना तब हुई, जब बच्चे स्कूल से लौटने के बाद चाय बना रहे थे। आग कमरे में भीषण रूप से फैल गई।

    पड़ोसियों ने बच्चों की चीखें सुनकर तुरंत मदद की और आग बुझाने के बाद उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। बच्चों की हालत गंभीर है, वे 60 प्रतिशत तक झुलसे हुए हैं। सिविल सर्जन डॉ. विजय मलिक ने बताया कि आग लगने से कमरे में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया।

    विद्यानंद कॉलोनी की निवासी अंशिका ने बताया कि वह एक फैक्टरी में काम करती है और उनकी 10 साल की बेटी खुशी, 6 साल की जीया और 4 साल के बेटे विराट हैं। खुशी नवरात्र में व्रत रख रही थी। तीनों बच्चे शनिवार को स्कूल गए थे और लगभग दो बजे लौटे।

    अंशिका ने बेटी को चाय बनाने के लिए कहा तो खुशी ने खुद चाय बनाने की इच्छा जताई। जैसे ही खुशी ने गैस चूल्हा जलाया तो अचानक सिलेंडर में धमाके के साथ आग लग गई। अंशिका ने बच्चों की चीखें सुनीं व शोर मचाया। उसके भाई आशीष व जेठ रामबीर ने आग पर काबू पाया। बच्चों को झुलसी हालत में कमरे से निकाला गया।

    पुलिस ने बताया कि विद्यानंद कॉलोनी में सिलेंडर लीक होने की सूचना मिली है। उनकी टीम पीड़ितों के बयान दर्ज करने गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। -संदीप सिंह, प्रभारी चांदनी बाग पुलिस थाना।