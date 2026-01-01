हरियाणा: सर्दी की पहली बूंदाबांदी से नव वर्ष की शुरुआत, हवा और कोहरे ने बढ़ाई कंपकंपी; किसानों के लिए राहत की उम्मीद

जागरण संवाददाता, पानीपत। नव वर्ष की शुरुआत सर्दी की पहली बूंदाबांदी के साथ हुई और इसके साथ ही मौसम ने अचानक करवट बदल ली। लंबे अंतराल के बाद हुई हल्की वर्षा ने जहां वातावरण में नमी बढ़ाई, वहीं तेज हवा और कोहरे के मेल ने ठिठुरन को और तीखा कर दिया।

वीरवार को दिनभर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, जिससे ठंड का असर पूरे दिन बना रहा। लोग घरों में दुबके रहे और सर्दी से बचाव के लिए अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार वीरवार को जिले का अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ यह 9.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

तापमान में यह बढ़ोतरी भले ही राहत जैसी लगे, लेकिन हवा में नमी और कोहरे के कारण ठंड का अहसास कहीं ज्यादा रहा। सुबह और शाम के समय सड़कों पर दृश्यता कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बूंदाबांदी के बाद कोहरे की चादर बूंदाबांदी के थमते ही एक बार फिर कोहरे की चादर छा गई। हवा में मौजूद नमी के कारण आसमान पूरी तरह साफ नजर नहीं आया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह गीला दौर शुक्रवार सुबह तक बना रह सकता है, जबकि शाम और रात में मौसम धीरे-धीरे साफ होने के आसार हैं। इसके बाद तापमान में गिरावट के साथ धुंध और कोहरा और गहराने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर मौसम में आए इस बदलाव के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को मुख्य कारण माना जा रहा है। यह सिस्टम पहले ही उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित कर चुका है। कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ स्थानों पर हिमपात की संभावना बनी हुई है।

पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के रूप में देखने को मिल रहा है, जिससे ठंड और शीत लहर की स्थिति और गंभीर हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर व पश्चिमी हरियाणा के कुछ हिस्सों में हुई बूंदाबांदी से प्रदूषण के स्तर में भी आंशिक कमी आएगी। हवा में मौजूद धूलकण और प्रदूषक कण जमीन पर बैठ जाएंगे, जिससे कुछ दिनों के लिए हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।