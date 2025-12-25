Language
    पानीपत में डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पत्नी सहित 4 पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    पानीपत के न्यू बसंत नगर में डॉक्टर सौरभ जैन ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। वह एक निजी अस्पताल में कार्यरत थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक ...और पढ़ें

    पानीपत में एक डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। पानीपत के न्यू बसंत नगर में एक डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान बीएमएस डॉ. सौरभ जैन के रूप में हुई, जो शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत थे।

    जानकारी के अनुसार आत्महत्या से पहले मृतक ने एक पेज का नोट लिखकर भाई को वॉट्सऐप पर भेजा था, जिसमें पत्नी सहित ससुराल के चार लोगों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। स्वजन के अनुसार पत्नी तीन साल से मायके में रह रही थी और प्रॉपर्टी व पैसों का दबाव बना रही थी।

    पुराना औद्योगिक थाना पुलिस व एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। सुसाइड नोट के आधार पर चारों आरोपितों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।