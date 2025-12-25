पानीपत में डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पत्नी सहित 4 पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

जागरण संवाददाता, पानीपत। पानीपत के न्यू बसंत नगर में एक डॉक्टर ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान बीएमएस डॉ. सौरभ जैन के रूप में हुई, जो शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत थे।

जानकारी के अनुसार आत्महत्या से पहले मृतक ने एक पेज का नोट लिखकर भाई को वॉट्सऐप पर भेजा था, जिसमें पत्नी सहित ससुराल के चार लोगों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। स्वजन के अनुसार पत्नी तीन साल से मायके में रह रही थी और प्रॉपर्टी व पैसों का दबाव बना रही थी।