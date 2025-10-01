पानीपत में स्कूल में बच्चे को उल्टा लटकाया, पुलिस रिमांड पर प्रिंसिपल और ड्राइवर

पानीपत के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को पीटने और उल्टा लटकाने के मामले में पुलिस ने रिमांड पर लिए गए प्रिंसिपल और बस चालक से स्कूल की पहचान कराई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उस रस्सी को भी बरामद किया जिससे बच्चे को उल्टा लटकाया गया था।

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को बुरी तरह पीटने, उल्टा लटकाने और धमकी देने के मामले में रिमांड पर लिए दोनों आरोपित प्रिंसिपल व स्कूल बस चालक से पुलिस ने स्कूल की निशानदेही करवाई।

आरोपितों की निशानदेही पर वह रस्सी भी बरामद की है, जिससे बच्चों के पैर बांधकर खिड़की से उल्टा लटकाया था। अभी मॉडल टाउन थाना पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि मॉडल टाउन थाना पुलिस ने एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चे के साथ बर्बरता करने के मामले में सोमवार को आरोपित प्रिंसिपल व चालक अजय को गिरफ्तार किया था। इनको कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया था। अभी रिमांड का एक दिन ओर शेष है। बुधवार को दोनों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस वारदात के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास कर रही है।

हालांकि, कोई बड़ी बात अभी तक सामने नहीं आई है। मॉडल टाउन पुलिस थाना प्रभारी जगमहेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल बस चालक व प्रिंसिपल से स्कूल की निशानदेही करवाई है। अभी दोनों आरोपितों से पूछताछ जारी है। वारदात में प्रयोग की गई रस्सी को बरामद कर लिया है।

यह था पूरा मामला मुखीजा कॉलोनी निवासी एक महिला ने शिकायत में बताया कि वह दो बेटों की मां है। उसका बड़ा बेटा सात साल का है और एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। महिला ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा, जिसमें उसके बेटे को स्कूल की कक्षा में खिड़की से बांधा गया था। वीडियो में प्रिंसिपल दो छोटे बच्चों को थप्पड़ मारते हुए भी दिखाई दी। वीडियो देखने के बाद महिला ने अपने पति को सूचित किया और परिवार स्कूल पहुंचा।