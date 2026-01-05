हरियाणा: केंद्रीय और नायब मंत्रियों के बीच खींचतान, 10 माह से अटका डिप्टी और सीनियर मेयर का चुनाव

सत्येंद्र सिंह, नई दिल्ली/पंचकूला। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों में करीब 10 माह से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पाए हैं। दोनों नगर निगमों में भाजपा पार्षदों का बहुमत है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्रियों राव इंद्रजीत व कृष्णपाल गुर्जर तथा राज्य सरकार के मंत्रियों राव नरबीर व विपुल गोय और राजेश नागर के बीच उम्मीदवारों पर सहमति नहीं बनने की वजह से चुनाव अटका हुआ है।

अपनी पार्टी के भाजपा नेताओं के बीच उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मित बनाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली जल्दी ही कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में हैं। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के राज्य स्तरीय नेताओं की बैठक होगी, जिनमें फरीदाबाद व गुरुग्राम में होने वाले सीनियर डिप्टी मेयर व मेयर के चुनाव के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया जाएगा।



गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों में 10 माह से सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हो पाने की बड़ी वजह केंद्रीय मंत्रियों तथा प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई है। केंद्रीय मंत्री चाहते हैं कि दोनों पदों पर उनके चहेते पार्षद बैठें, जबकि प्रदेश सरकार के मंत्री अपने खेमे के पार्षदों को सीनियर मेयर व डिप्टी मेयर बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं।

केंद्रीय व राज्य सरकार के मंत्रियों की बीच राजनीति का यह खेल पर्दे के पीछे से चल रहा है, लेकिन नुकसान शहर के लोगों से लेकर भाजपा को हो रहा है। ऐसे में भाजपा संगठन ने अपनी पार्टी के नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए दखल देने का निर्णय लिया है।



भाजपा सूत्रों के अनुसार इस कार्य के लिए 15 जनवरी तक बैठक बुलाए जाने की संभावना है। गुरुग्राम की राजनीति की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तथा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लंबे समय से चली आ रही है।