शताब्दी ने रोके टाॅय ट्रेन के पहिये, आधा घंटा देरी से रवाना, क्रिसमस पर शिमला जाने वाले सैलानी करते रहे इंतजार
क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का शिमला की ओर रुख है। क्रिसमस पर शिमला जाने वाले सैलानियों को कालका स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। कोहरे के का ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कालका। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानियों का शिमला की ओर रुख है। इसके लिए टॉय ट्रेन का सफर आरामदायक है। क्रिसमस के मौके पर टॉय ट्रेन लेट होने पर शिमला जाने वाले सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ी। वे कालका स्टेशन पर इंतजार करते रहे।
वजह यह रही कि मैदानी इलाको में पड रहे घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी खूब पड़ रहा है। ऐसे में आज दिल्ली से सुबह 11:40 बजे कालका पहुंचने वाली शताब्दी देरी से पहुंची। ऐसे में शताब्दी के कनेक्शन में चलाई जाने वाली टाय ट्रेन को भी देरी से रवाना किया गया।
दिल्ली से चलकर सुबह 11:40 बजे कालका पहुंचने वाली शताब्दी गाड़ी करीब आधा घंटा की देरी से पहुंची। ऐसे में शताब्दी के कनेक्शन में शिमला के लिए सुबह 11:55 बजे चलाई जाने वाली हिमालयन क्वीन टाॅय ट्रेन को दोपहर करीब 12:20 बजे रवाना किया गया, जिससे टाॅय ट्रेन के यात्रियों को प्लेटफार्म पर गाड़ी के चलने का इंतजार करना पड़ा।
