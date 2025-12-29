Language
    नगर कीर्तन के दौरान छीनी बुजुर्ग महिला की बालियां, छीनने वाले तीन स्नैचर महज दो घंटे में चढ़े पंचकुला पुलिस के हत्थे

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने नगर कीर्तन के दौरान एक बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां छीनने वाले तीन स्नैचरों को महज दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया। राइडर-4 टीम की त ...और पढ़ें

    नगर कीर्तन में बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां छीनने वाले तीन स्नैचर 2 घंटे में गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस की राइडर-4 टीम ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए स्नैचिंग की एक गंभीर वारदात को महज दो घंटे के भीतर सुलझा लिया। नगर कीर्तन के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां छीनने वाले तीन शातिर स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीनी गई बालियां भी बरामद कर ली हैं।

    जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को डेराबस्सी निवासी करीब 60 वर्षीय महिला पंचकूला के सेक्टर-4 में अपने भाई के घर आई हुई थीं। उसी दिन वह नगर कीर्तन देखने गई थीं। कीर्तन के दौरान भारी भीड़ का लाभ उठाते हुए तीन युवकों ने महिला के कानों से सोने की बालियां झपट लीं और मौके से फरार हो गए।

    डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर थाना सेक्टर-5 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 व 3(5) के तहत मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की गई।

    गश्त पर तैनात राइडर-4 टीम, जिसमें एसपीओ नरेश, एसपीओ जसवीर तथा सेक्टर-2 पुलिस चौकी टीम के एएसआई कुलदीप सिंह व मुख्य सिपाही राकेश शामिल थे, ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत मिलने के महज दो घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोविंदा निवासी जिला नागपुर (महाराष्ट्र), विक्रमजीत उर्फ बॉबी निवासी अमृतसर (पंजाब) और वीरू निवासी नागपुर के रूप में हुई है। तीनों आरोपी वर्तमान में मनीमाजरा, चंडीगढ़ में किराये के मकान में रह रहे थे।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गोविंदा के खिलाफ पहले भी चोरी का मामला दर्ज है, जबकि विक्रमजीत के खिलाफ पूर्व में लड़ाई-झगड़े का केस दर्ज रह चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई सोने की बालियां बरामद कर ली हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आमजन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।