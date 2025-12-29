नगर कीर्तन के दौरान छीनी बुजुर्ग महिला की बालियां, छीनने वाले तीन स्नैचर महज दो घंटे में चढ़े पंचकुला पुलिस के हत्थे

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला पुलिस की राइडर-4 टीम ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए स्नैचिंग की एक गंभीर वारदात को महज दो घंटे के भीतर सुलझा लिया। नगर कीर्तन के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां छीनने वाले तीन शातिर स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीनी गई बालियां भी बरामद कर ली हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को डेराबस्सी निवासी करीब 60 वर्षीय महिला पंचकूला के सेक्टर-4 में अपने भाई के घर आई हुई थीं। उसी दिन वह नगर कीर्तन देखने गई थीं। कीर्तन के दौरान भारी भीड़ का लाभ उठाते हुए तीन युवकों ने महिला के कानों से सोने की बालियां झपट लीं और मौके से फरार हो गए।

डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर थाना सेक्टर-5 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 व 3(5) के तहत मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की गई। गश्त पर तैनात राइडर-4 टीम, जिसमें एसपीओ नरेश, एसपीओ जसवीर तथा सेक्टर-2 पुलिस चौकी टीम के एएसआई कुलदीप सिंह व मुख्य सिपाही राकेश शामिल थे, ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत मिलने के महज दो घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोविंदा निवासी जिला नागपुर (महाराष्ट्र), विक्रमजीत उर्फ बॉबी निवासी अमृतसर (पंजाब) और वीरू निवासी नागपुर के रूप में हुई है। तीनों आरोपी वर्तमान में मनीमाजरा, चंडीगढ़ में किराये के मकान में रह रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गोविंदा के खिलाफ पहले भी चोरी का मामला दर्ज है, जबकि विक्रमजीत के खिलाफ पूर्व में लड़ाई-झगड़े का केस दर्ज रह चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई सोने की बालियां बरामद कर ली हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।