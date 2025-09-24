माता मनसा देवी मंदिर में मंडप दर्शन के लिए तीन श्रद्धालुओं ने सालाना तो तीन ने लिया मासिक पास, पढ़ें क्या है ये सुविधा

माता मनसा देवी मंदिर में पहली बार सालाना और मासिक पास की सुविधा शुरू की गई है जिससे श्रद्धालु आसानी से मंडप दर्शन कर सकेंगे। तीन श्रद्धालुओं ने 31 हजार रुपये का सालाना और तीन ने 5100 रुपये का मासिक पास लिया है। दैनिक दर्शन के लिए 500 रुपये और सुगम दर्शन के लिए 100 रुपये का पास उपलब्ध है। मंदिर प्रशासन का उद्देश्य दर्शन को सुगम बनाना है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। माता मनसा देवी मंदिर में पहली बार सालाना और मासिक पास की सुविधा शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालु सीधे मंडप दर्शन का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें दर्शन में आसानी और समय की बचत होगी। मंदिर प्रशासन के अनुसार, अब तक 3 श्रद्धालुओं ने 31 हजार रुपये अदा कर एक साल के लिए सालाना पास ले लिया है। मंदिर में मौजूद पास काउंटर अधिकारी अजय ने बताया कि इसके अलावा 3-4 अन्य श्रद्धालु पास काउंटर पर जानकारी लेने आए, लेकिन उनके डाॅक्यूमेंट फोटो उपलब्ध न होने के कारण पास जारी नहीं किया जा सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही ये डाॅक्यूमेंट फोटो जमा होंगे, उन्हें पास प्रदान कर दिया जाएगा। सालाना पास के अलावा मासिक पास की सुविधा भी शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत अब तक 3 श्रद्धालुओं ने 5,100 रुपये देकर मासिक पास प्राप्त कर लिया है। रोजाना श्रद्धालु इस नई सुविधा के बारे में जानकारी लेने के लिए पास काउंटर पर पहुंच रहे हैं।

दैनिक दर्शन और सुगम दर्शन के लिए अलग से पास की है व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने दैनिक दर्शन और सुगम दर्शन के लिए भी पास जारी करने की व्यवस्था की है। दैनिक दर्शन के लिए 500 रुपये और सुगम दर्शन के लिए 100 रुपये का पास लिया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल श्रद्धालु अधिकतर 100 और 500 रुपये वाले पास ही ले रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी इस नई सुविधा के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे-जैसे लोग इसके बारे में जानेंगे, वे मंदिर परिसर में पास लेने और व्यवस्था के बारे में पूछताछ करने पहुंचेंगे।