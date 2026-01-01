हरियाणा मंत्रिमंडल में नहीं होगा बदलाव, CM सैनी ने अटकलों पर लगाया विराम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले कई माह से चल रही राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव की सभी अटकलों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल का पहला दिन है। ऐसी बातें न करो। मंत्रिमंडल में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल में बदलाव की किसी भी संभावना को खारिज करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई माह से अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्य के मंत्रिमंडल में बदलाव संभव है। इसका आधार कुछ मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाकर तैयार किया जा रहा था। इंटरनेट मीडिया पर मंत्रियों के नाम तक प्रचारित-प्रसारित किए गए।

कहा गया कि इन मंत्रियों की रिपोर्ट ठीक नहीं है और उनसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ-साथ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी खुश नहीं है। जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की चर्चा चलाई गई, उनमें दो मंत्री दक्षिण हरियाणा से बताए गए, जबकि दो मंत्री मध्य हरियाणा से और दो मंत्री उत्तर हरियाणा से बताए गए।



इंटरनेट मीडिया पर मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें चलाने वालों ने कई विधायकों को नया मंत्री तक बना दिया। साथ ही उनके मंत्री बनने के लंबे चौड़े आधार व तर्क भी प्रसारित कर दिए, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब इन अटकलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुभ-शुभ बोले। आज नए साल का पहला दिन है। ऐसी बात मत करो। राज्य मंत्रिमंडल के सभी साथी बढ़िया काम कर रहे हैं और किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश अथवा संभावना नहीं है।



मुख्यमंत्री के इस स्पष्टीकरण के बाद जहां उन मंत्रियों को राहत मिली है, जो हर रोज अपनी कुर्सी पर खतरा मानकर सोते थे, लेकिन साथ ही उन विधायकों के मंसूबों पर पानी फिर गया है, जो हर रोज मंत्री बनने का सपना लेते थे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा संभव है। फिलहाल मोहन लाल बडौली हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें ही दोबारा इस पद पर रिपीट करने के संकेत दिए हैं।



पिछले दिनों नई दिल्ली में एक प्रमुख व्यक्ति के निवास पर हुई चार से पांच वरिष्ठ नेताओं की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन चुकी है, जिसके बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस सहमति से अवगत कराया जा चुका है। मोहन लाल बडौली के अलावा भाजपा नेता कृष्ण लाल पंवार, कृष्ण कुमार बेदी, सुरेंद्र पुनिया, कैप्टन अभिमन्यु, अजय गौड़, संजय भाटिया, असीम गोयल, सुनीता दुग्गल और मनीष ग्रोवर के नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय हैं।