दिवंगत ASI संदीप लाठर की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी, नायब कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    नायब कैबिनेट का बड़ा फैसला: दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी के अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सैनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि दिवंगत ASI संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज हुए कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है।

    सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर की थी सुसाइड

    बता दें कि दिवंगत एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को गांव लाढौत से धामड़ रोड पर अपने मामा के खेतों में बने कोठड़े की छत पर जाकर अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और चार पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।

    दिवंगत एएसआई संदीप लाठर सुसाइड के बाद परिवार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की थी और इस दौरान सीएम ने आश्वासन दिया था कि एएसआई की पत्नी संतोष देवी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा सीएम ने इस मामले निष्पक्ष जांच होने की भी बात कही थी।

    वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अब अपना वादा पूरा कर दिया है और ASI संदीप लाठर की पत्नी संतोष देवी को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर कैबिनेट की भी मुहर लग गई है।

    हरियाणा में आज हुए कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा, कुंजपुरा (करनाल), मडलौडा ( पानीपत) और शहजादपुर (अंबाला) को नगरपालिका को दर्जा देने पर भी मुहर लगी है।