Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में फंदे पर लटकी मिली किशोरी, हत्या या आत्महत्या, मोबाइल फोन खोलेगा राज

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:18 PM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर 21 में किशोरी का शव फंदे पर लटका मिला। मूलरूप से वह कानपुर की रहने वाली थी और यहां घरों में काम करती थी। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में आत्महत्या लग रही है पर हत्या के एंगल से भी जांच जारी है। रोशनी की रूममेंट ने बताया कि रात को उसका फोन पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कानपुर की रहने वाली थी किशोरी, पंचकूला में मेड का काम करती थी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-21 में 16 वर्षीय एक किशोरी का शव फंदे पर लटका मिला। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी और पंचकूला में घरों में मेड का काम करती थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है, लेकिन हत्या के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने रोशनी का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक जांच के लिए उसको लैब भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोशनी किराये के कमरे में रहती थी और एक सप्ताह पहले ही अपने घर से वापस आई थी। रोशनी की रूममेट ने बताया कि रात को उसका सिरदर्द कर रहा था, इसलिए वह बाहर जाकर सो गई। फोन पर रोशनी का किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। सुबह जब उठी तो रोशनी का शव फंदे पर लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव फंदे पर लटका हुआ था, मगर घुटने बेड पर टिके हुए थे। इसलिए यह कहा जा रहा है कि किशोरी ने आत्महत्या की है। उसके स्वजन को सूचना दे दी गई है। वह रविवार को पंचकूला पहुंचेंगे और उनके आने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।