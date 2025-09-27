पंचकूला में फंदे पर लटकी मिली किशोरी, हत्या या आत्महत्या, मोबाइल फोन खोलेगा राज
पंचकूला के सेक्टर 21 में किशोरी का शव फंदे पर लटका मिला। मूलरूप से वह कानपुर की रहने वाली थी और यहां घरों में काम करती थी। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में आत्महत्या लग रही है पर हत्या के एंगल से भी जांच जारी है। रोशनी की रूममेंट ने बताया कि रात को उसका फोन पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-21 में 16 वर्षीय एक किशोरी का शव फंदे पर लटका मिला। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी और पंचकूला में घरों में मेड का काम करती थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है, लेकिन हत्या के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने रोशनी का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक जांच के लिए उसको लैब भेज दिया है।
रोशनी किराये के कमरे में रहती थी और एक सप्ताह पहले ही अपने घर से वापस आई थी। रोशनी की रूममेट ने बताया कि रात को उसका सिरदर्द कर रहा था, इसलिए वह बाहर जाकर सो गई। फोन पर रोशनी का किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। सुबह जब उठी तो रोशनी का शव फंदे पर लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव फंदे पर लटका हुआ था, मगर घुटने बेड पर टिके हुए थे। इसलिए यह कहा जा रहा है कि किशोरी ने आत्महत्या की है। उसके स्वजन को सूचना दे दी गई है। वह रविवार को पंचकूला पहुंचेंगे और उनके आने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
