हरियाणा: फरार भ्रष्टाचार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, विजिलेंस एवं एंटी-करप्शन ब्यूरो का विशेष अभियान ‘पीछा करो’ शुरू
हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ‘पीछा करो’ अभियान शुरू किया है। एसीबी प्रमुख अजय सिंघल ने लंबित मामल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़/पंचकूला। हरियाणा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक प्रहार करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान ‘पीछा करो’ प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं।
यह विशेष अभियान आगामी 7 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसके तहत लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा प्रमुख अजय सिंघल द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अनेक एसीबी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक लंबित है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
इसे गंभीरता से लेते हुए सभी एसीबी रेंज के पुलिस अधीक्षकों को विशेष टीमें गठित कर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार, जिन मामलों में आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एवं तथ्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं, उनमें तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
साथ ही, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जारी निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा इस अभियान की कड़ी निगरानी की जाएगी और सभी संबंधित इकाइयों को इस संबंध में की गई कार्रवाई की नियमित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
श्री सिंघल ने कहा कि यह विशेष अभियान राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक और मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि कानून से बचने वाले आरोपियों के लिए अब कोई स्थान नहीं है।
