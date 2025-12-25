Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के 87 शहरी निकायों में लगेंगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं, पूर्व PM के नाम पर सार्वजनिक स्थलों का होगा नामकरण

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 87 शहरी निकायों में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। सुशासन दिव ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरियाणा के शहरी निकायों में अटल जी की प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के सभी 87 शहरी निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया जाएगा।

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि इन सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएं भी स्थापित होंगी। इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य भर में एक साथ 250 अटल पुस्तकालयों का लोकार्पण किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निकायों में एक ऐसे सामुदायिक भवन, पार्क, वाचनालय, सभागार, वृद्धाश्रम या व्यावसायिक स्थल को चिन्हित कर लिया गया है और अगले छह माह में अटल जी की स्मृति में इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा।

    स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनके नाम पर अनेक संस्थाएं भी खोली जाएंगी, ताकि युवाओं के बीच अटल जी के जीवन, विचारों और अमूल्य योगदानों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।

    पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने एक साथ कई नई डिजिटल पहलों की भी शुरुआत की। उन्होंने कई महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजनाओं और पोर्टलों का शुभारंग किया। इन पहलों में मानव संसाधन विभाग का सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के बुनियादी ढांचे से वंचित औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल की शुरुआत शामिल है।

    इनके अलावा, मुख्यमंत्री ने सूचना, जनसपंर्क एवं भाषा विभाग के प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम और आनलाइन प्रेस मान्यता पोर्टल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने श्रम विभाग के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हेतु एआइ सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम का लोकार्पण किया। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाना तथा जनसेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।

    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नये वर्ष 2026 के सरकारी कैलेंडर और सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रदर्शित करती काफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को दूरदर्शी सोच का राजनेता बताया।

    उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल जी का जीवन ईमानदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनकेंद्रित शासन का प्रतीक रहा। वे अपने विचारों में जितने दृढ़ थे, उतने ही अपने मूल्यों और सिद्धांतों में भी अडिग थे। भले ही सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन अटल जी हमेशा अपने आदर्शों पर अटल रहे।

    उनके जीवन को निरंतर प्रेरणा का स्रोत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा राष्ट्र को मूल्यों, ईमानदारी और सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व का महत्व सिखाती है। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, निदेशक पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल मौजूद रहे।

    सीएम ने विभिन्न विभागों के नौ गुड गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किए

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘डिजिटल हरियाणा’ के सपने को हकीकत में बदलने के लिए नौ गुड गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किए। इनमें चार राज्य स्तरीय (फ्लैगशिप योजना) और पांच राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं।

    राज्य स्तरीय पुरस्कार (फ्लैगशिप योजना) प्राप्त करने वाले विभाग/परियोजनाएं

    - राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग : स्मार्ट, सीमलेस और पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन का भविष्य
    - सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग : दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना
    - हाउसिंग फार आल विभाग : ईडब्ल्यूएस प्लाट/फ्लैट आवंटन नीति (लाइसेंसी कॉलोनियों में)
    - हारट्रोन : भविष्य उन्मुख तकनीकों के माध्यम से कौशल विकास का रूपांतरण

    राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य विभाग/परियोजनाएं

    - प्राथमिक शिक्षा विभाग: पढ़े रोहतक, लिखे रोहतक
    - शिक्षा विभाग: कुशल बिजनेस चैलेंज
    - उद्योग एवं वाणिज्य विभाग: फ्रॉम मेनेस टू मेंडेट हरियाणा का ई-वेस्ट गवर्नेंस ब्लूप्रिंट
    - राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग: हर घर छत
    - वित्त विभाग: ई-कुबेर, पारंपरिक बैंकिंग से ई-बैंकिंग