    हरियाणा में लापता बच्चियों को ढूंढने के लिए चलेगा विशेष अभियान, सभी जिलों के SP को DGP अजय सिंघल का निर्देश

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:43 AM (IST)

    हरियाणा में लापता बच्चियों को ढूंढने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीजीपी अजय सिंघल ने राज्य स्तरीय बैठक में पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत डेटा तैय ...और पढ़ें

    लापता बच्चियों को ढूंढने के लिए चलेगा विशेष अभियान

    जागरण संवाददाता,चंडीगढ़ हरियाणा में लापता बच्चियों को ढूंढ़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैठक में जिलों में बच्चियों के लापता होने से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे विस्तृत डेटा तैयार करें।

    विशेष टीमें गठित करने के निर्देश 

    डीजीपी अजय सिंघल ने सभी जिलों के एसपीको विशेष टीमें गठित कर बच्चियों को प्राथमिकता के आधार पर ढूंढने का निर्देश दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर रोडमैप साझा करते हुए डीजीपी ने कहा कि ढाबों पर अवैध हथियार लेकर घूमने वालों, ट्रैफिक जाम की समस्या, अवैध शराब कारोबार, नशा तस्करी, गैंग्स्टरों की गतिविधियों, प्रापर्टी अपराधों तथा अपराध की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी की जाए।

    इसके साथ ही उन्होंने सूचना तंत्र को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और फील्ड स्तर पर सक्रिय पुलिसिंग को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

    बैठक में पुलिस अधिकारी रहे मौजूद

    तीन घंटे चली बैठक में एडीजीपी हरदीप दून, एडीजीपी सीआइडी सौरभ सिंह, एडीजीपी अमिताभ ढिल्लो और आइजी राकेश आर्य के अलावा सभी पुलिस आयुक्त, रेंज आइजी, पुलिस अधीक्षक और एसटीएफ अधिकारियों सहित करीब 700 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

    2 दिन में कार्ययोजना बनाने के आदेश

    डीजीपी ने कहा कि प्रत्येक जिला अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, नारकोटिक्स, साइबर अपराध, फिरौती से जुड़े मामलों, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य संवेदनशील मुद्दों पर अपनी कार्ययोजना दो दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में भेजेगा, जिसके लिए सभी को फार्मेट उपलब्ध करा दिया गया है। बदलती चुनौतियों के अनुरूप पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी व व्यावसायिक बनाने की आवश्यकता है।

    चुनौतियों की समीक्षा करने की सलाह

    उन्होंने कहा, ''प्रत्येक जिले की कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं अलग-अलग प्रकृति की होती हैं। उनकी जड़ों तक जाकर समाधान करना होगा, ताकि किसी भी समस्या को गंभीर रूप लेने से पहले ही समाप्त किया जा सके। पुलिस आयुक्तों और रेंज आईजी को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर फील्ड में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करें और उनका समाधान सुनिश्चित करें।''