    रोहित धनखड़ हत्याकांड: जांच ट्रांसफर की मांग, सर्वखाप पंचायत ने एडीजीपी से की मुलाकात

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    पंचकूला में सर्वखाप पंचायत और पीड़ित परिवार ने एडीजीपी कुलदीप सिंह से मुलाकात कर रोहित धनखड़ हत्याकांड की जांच ट्रांसफर करने की मांग की। उनका आरोप है ...और पढ़ें

    एडीजीपी ला एंड ऑर्डर कुलदीप सिंह से मुलाकात करने हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचे सर्वखाप पंचायत के प्रतिनिधि।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर एवं छह बार के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

    सर्वखाप पंचायत हरियाणा और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सोमवार को हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एडीजीपी ला एंड ऑर्डर कुलदीप सिंह से मुलाकात की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधिमंडल को पुलिस महानिदेशक से मिलना था, लेकिन उनके व्यस्त होने के कारण एडीजीपी से बातचीत हुई।

    प्रतिनिधिमंडल ने एडीजीपी के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 27 नवंबर को हुई रोहित धनखड़ की नृशंस हत्या में लगभग 18 से 20 लोग शामिल थे। इसके बावजूद एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केवल पांच आरोपितों की गिरफ्तारी हो पाई है। पंचायत और परिवार ने कहा कि यह प्रगति एक संगठित हत्या के मामले में अपेक्षित कार्रवाई के अनुरूप नहीं है।

    पंचायत ने यह भी याद दिलाया कि 9 दिसंबर 2025 को डीजीपी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी मुख्य और अन्य आरोपित गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन अब तक न तो सभी आरोपित पकड़े गए हैं और न ही संपत्ति कुर्की की कोई ठोस कार्रवाई हुई है।

    प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि वे भिवानी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। पंचायत का आरोप है कि स्थानीय प्रभाव और राजनीतिक दबाव के कारण जांच की गति धीमी हो रही है। इसलिए, मामले की जांच रोहतक जिले की सीआईए या एसटीएफ जैसी विशेष जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की गई है।

    एडीजीपी कुलदीप सिंह ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि जांच ट्रांसफर के विषय में जल्द निर्णय लिया जाएगा। पंचायत ने प्रशासन को एक सप्ताह का समय देते हुए शेष सभी आरोपियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेश स्तरीय सर्वखाप पंचायत बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।